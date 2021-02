Izvora virusa še niso odkrili

Virus ni nastal v laboratoriju, trdijo.

Liang Wannian in Peter Ben Embarek javnosti nista ponudila novih ugotovitev. FOTO: Aly Song/Reuters

Ekipa Svetovne zdravstvene organizacije v sodelovanju s kitajskimi strokovnjaki še ni odkrila izvora novega koronavirusa: domnevajo, da je virus z netopirja, verjetno pa prek še kakšnega sesalca, preskočil na človeka, a dokaza za to še nimajo.Tako je pojasnil vodja kitajske ekipein poudaril, da naravnega rezervoarja virusa tako še niso identificirali. Po njegovem je možno, da se novi koronavirus širi tudi na dolge razdalje oziroma prek t. i. hladne logistične verige oziroma distribucije proizvodov ob nenehnem ohranjanju nizke temperature, načeloma pod lediščem, kar morda pomeni, da je bil virus na Kitajsko uvožen. Strokovnjaki WHO prav tako niso odkrili dokazov, da naj bi bolezen covid-19 v Wuhanu, domnevnem epicentru pandemije, krožila že pred decembrom 2019, ko so uradno potrdili prve primere; spomnimo, na Kitajsko je letelo nemalo očitkov, da je prikrivala virus, ki se je v poznejših mesecih razmahnil po vsem svetu. Da ni dokazov o prikrivanju, je potrdil tudi, vodja ekipe strokovnjakov WHO, ki je minuli mesec v Wuhanu in drugod na Kitajskem raziskovala izvor pandemije, prav tako pa je zavrnil teorije, da je virus nastal v laboratoriju, točneje v wuhanskem inštitutu za virologijo.Kot najverjetnejša pot tako ostaja prenos z netopirja na neko drugo žival in nato na človeka, a za dokončno potrditev izvora bodo potrebne nadaljnje raziskave. Kdaj in kako naj bi te potekale, še ni znano, prav tako ni jasno, ali se bodo strokovnjaki WHO v prihodnje lahko ognili diplomatskim zapletom, kakršni so jih spremljali pred tokratnim obiskom Kitajske. Spomnimo, strokovnjaki so v državo lahko vstopili šele več kot leto dni po izbruhu novega koronavirusa, menda zaradi zavlačevanja kitajskih strokovnjakov, kar je seveda sprožilo ugibanja o morebitnem prikrivanju dokazov. Ekipa WHO je štirinajst dni morala preživeti v karanteni, preostalih štirinajst dni pa so po večini preživeli na sestankih v hotelskih sobah s kitajskimi sogovorniki, na ribji tržnici, ki jo povezujejo s prvimi žarišči virusa, pa so preživeli pičlo uro. Kot še poroča STA, so vseskozi bili pod budnimi očesmi kitajskih organov.