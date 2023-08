Bili so časi, ko so slovenski duhovniki množično hodili v misijone in oznanjali vero. Svet se spreminja, število duhovnikov pri nas upada oziroma se populacija stara. Zato ne preseneča dejstvo, da zdaj prihajajo iz tujine. Tudi iz Vietnama, od koder sta v Slovenijo prišla 29-letni Jožef Hau Đuc Nguyen ter 33-letni rojak Vinko Trung Thanh Le. Oba mlada duhovnika sta v Ljubljani pri salezijancih, kjer sta se naučila jezika, v prihodnjih mesecih pa ju že čaka pastoralno delo z mladimi. »Menim, da so ti misijonarji odgovor na razmere po svetu. V evropski Cerkvi primanjkuje duhovnih poklicev, zato...