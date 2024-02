Izdali opozorilo: največja nevarnost bo v zahodni Sloveniji

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal je danes in v nedeljo predvsem v zahodni Sloveniji povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo obstoječih zemeljskih plazov, je danes opozoril Geološki zavod Slovenije.

Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile, so navedli v zavodu.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za zahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, do zemeljskih plazov pa lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije.

Ponoči se bodo padavine okrepile

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih. Podrobnejša priporočila so dostopna na spletni strani Geološkega zavoda Slovenije.

Agencija RS za okolje (Arso) je v posebni vremenski napovedi za gorenjsko, savinjsko in koroško regijo navedla, da bo danes občasno rahlo deževalo, ponoči pa se bodo padavine nekoliko okrepile. V naslednjih 36 urah pričakujejo na Gorenjskem še od 25 do 50 milimetrov, na Koroškem in Savinjskem pa od 10 do 40 milimetrov padavin na kvadratni meter. Meja sneženja bo večinoma ostala nad okoli 1500 metri nad morjem.

Vodnatost rek se je ponoči povečala predvsem v severozahodnem delu države, kjer prevladuje velika vodnatost. Drugod so reke srednje vodnate. Naraščajo Vipava, Savinja, Sava v zgornjem in srednjem toku, Reka in Kolpa. Drugod po državi so reke ustaljene.

Reke bodo naraščale

Danes in predvsem v noči na nedeljo se bo vodnatost rek znova povečala. Najbolj se bodo povečali pretoki rek v severozahodnem delu države, kjer lahko ob posameznih vodotokih pride do manjših razlivanj, napoveduje Arso.

Močneje lahko naraste tudi Kolpa. Narasle bodo tudi reke v osrednji in vzhodni Sloveniji in dosegle velike pretoke. Najmanj bodo narasle reke na skrajnem severovzhodu države.

Reke bodo v nedeljo čez dan večinoma začele upadati, naraščale bodo še reke s kraškim zaledjem ter večje reke v spodnjem toku.

Gladina morja ob plimi bo v prihodnjih dneh visoka. Danes zvečer med 21. in 23. uro ter v nedeljo dopoldne okoli 10. in zvečer okoli 22. ure se lahko morje za krajši čas prelije čez najnižje dele obale za nekaj centimetrov, pričakuje Arso.

Za danes in nedeljo je za zahodni del države izdano rumeno opozorilo zaradi padavin, na severozahodu je poleg tega razglašena znatna nevarnost snežnih plazov. Za danes je za severovzhodni del države izdano rumeno opozorilo zaradi vetra.