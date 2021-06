Iz vulkanskih razpok vrejo Negovske zgodbe

Na gradu prirejajo Negovanje.

Ribnikov je bilo 14, ohranjen pa je le eden.

Igra pobega je nova v ponudbi.

Radgonska antiklinala je stara zemeljska plošča, kjer nastajajo slatinski vrelci in mofete.

Po obnovi je negovski grad postal ena osrednjih turističnih zanimivosti radgonske občine, kmalu pa se na grajskem prizorišču obeta še več dogodkov in vsebin. Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – Kultprotur je namreč v letu 2020 uspešno kandidiral na razpisu Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija) s projektom Negovske zgodbe. Ta bo pomembno prispeval k spodbujanju in povezovanju lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu. Njegov cilj je obogatitev turističnega programa gradu Negova z izvirnimi, sodobnimi in privlačnimi vsebinami, ki bi pritegnile več obiskovalcev, povečale njihovo porabo in podaljšale čas njihovega bivanja na območju Prlekije.Uredili bodo tako imenovano sobo pobega (escape room) s privlačnim scenarijem. Igra bo povzela veliko zanimivih in poučnih vsebin, ki jih ponujata grad in širša okolica: geološko, kulturno in naravno dediščino, zgodovinske znamenitosti, a tudi dobrine današnjega časa. Zagotovo je zelo zanimiva zgodba o znameniti radgonski antiklinali – stari zemeljski plošči, kjer nastaja pojav slatinskih vrelcev in mofet, to sorazpoke na pojemajočem vulkanu z uhajajočimi plini. Igra vključuje tudi negovske grajske ribnike, ki so imeli velik obrambni pomen v času turških vpadov. Ribnikov je bilo 14, ohranjen pa je le eden, preostale so umetno zajezili in tako je nastalo Negovsko jezero. Igra se dotakne tudi zgodb o starih znamenitih drevesih, negovskih čeladah in turški glavi, grajskem vodnjaku, gorskih pravdah, Lutrovi roži in Matjaževi krogli, starih običajih ter znamenitih osebnostih. Vključuje tudi drugo turistično ponudbo Negove, kot so priložnosti za kolesarjenje, pohodništvo in taborjenje, ter za vinarstvo, sadjarstvo in zeliščarstvo. Igra pobega bo pritegnila obiskovalca k aktivnemu razmišljanju in sodelovanju pri reševanju problema.Projekt Negovske zgodbe predvideva tudi postavitev spominske sobe s hologramom, razstavo o mofetah in naravnih znamenitostih. Vse to bo dopolnjevalo ponudbo za obiskovalce sobe pobega. Negovske zgodbe bodo dopolnile turistični nabor, ki bo postal še privlačnejši zlasti za družine, pare, pustolovce in igričarje, ljubitelje narave, kolesarje in pohodnike. Projekt bo povezal lokalne ponudnike turističnih in dopolnjujočih storitev, imel pa bo tudi zaposlitvene učinke. Njegova vrednost znaša dobrih 80.000 evrov, sofinancira ga Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.