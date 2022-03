Iz Ukrajine pred bombami svojo družino in sebe reševal tudi slovenski nogometaš

Nogometni reprezentant Benjamin Verbič, ki je zadnja leta igral za Dinamo Kijev in z družino živel v ukrajinski prestolnici, je pobegnil iz napadene Ukrajine. Na instagramu je tako opisal (nelektorirano), kaj se je zgodilo: »24. februarja okoli 5. ure zjutraj smo se vsi zbudili zaradi eksplozij in glasnega tuljenja siren, v Ukrajini se je začela vojna. V tem težkem času za vse nas, ko so bili kršeni temelji demokracije, ko so se v mirnem življenju Ukrajine zgodili tako strašni dogodki. Zdaj lahko ves svet opazuje, kaj se dogaja, ko ni več mirno nebo nad glavo, ko vojaška lovska letala letijo, eksplozije, streljanje, mesta so bombardirana, ko ljudje živijo v strahu in prenočujejo v bunkerjih, začneš razumeti, kaj je res pomembno.«

Verbič je eden izmed srečnežev, ki mu je uspelo zapustiti Ukrajino. Mnogim to še ni uspelo. Množice ljudi se valijo proti mejnih prehodom, veliko se jih je odpravilo tudi peš, saj so povsod nastajali veliki prometni zamaški. Hvaležen je vsem, ki so mu pomagali, da je zdaj na varnem v krogu svoje družine: »Hvaležen sem vsem, ki ste poklicali, ki so bili zaskrbljeni zame in mojo družino, še posebej pa bi se rad zahvalil svojemu soigralcu in prijatelju Tomaszu Kedziori, premierju Poljske, pa tudi poljski nogometni zvezi, ki so pomagali meni in moji družini. Sinček, končno smo varni. Srce me boli za vse, ki so zdaj v Ukrajini, za moje prijatelje, za sotekmovalce, za vse, ki so šli na fronto in vsak dan gledajo v obraz smrti, boj proti sovražniku in obrambo svoje zemlje! Upamo samo na najboljše in naj čim prej pride MIR.«

Kam točno se je Verbič zatekel, še ni znano.