Iz Hrvaške se vrača na tisoče Slovencev, koliko bo okuženih?

Vse več uvoženih okužb iz Hrvaške

Konec tedna je pričakovati velike zastoje na mejah. FOTO: Hak

Delež pozitivnih testov za Hrvaško (rdeča črta) in Slovenijo (modra črta). FOTO: Ourworldindata.org

Obdobje Potrjene okužbe Potrjeni primeri/100.000 prebivalcev Skupno testiranj Delež pozitivnih testov (%) 10. 8.–16. 8. 967 23,7 9525 10,2 3. 8.–9. 8. 344 8,4 6812 5,0 27. 7.–2. 8. 404 9,9 9317 4,3 20. 7.–26. 7. 510 12,5 8899 5,7 13. 7.–19. 7. 625 15,3 9533 6,6 6. 7.–12. 7. 571 14,0 8161 7,0 29. 6.–5. 7. 460 11,3 7957 5,8

Če bo okužen le en promile ...



Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan, je za Slovenske novice dejal, da če bo med temi 150.000 Slovenci le en promile okuženih, bi morali v naslednjem tednu pričakovati vnos 150 okuženih. »To je v povprečju vsaj 20 dnevno. Glede na današnje razmere v Sloveniji bi to bilo precejšnje breme.«

Dvoma o tem, da bo v naslednjih dneh za povratnike iz Hrvaške uvedena karantena, ni več. Njihova epidemiološka slika se slabša ( po naših izračunih se je njihovo incidenčno število dvignilo nad 40 , kar je meja, pri kateri Slovenija države uvrsti na rdeči seznam). Vladni govornikje potrdil, da bo karantena uvedena za vse, najmanj do konca tedna pa naj bi imeli Slovenci čas, da se vrnejo domov brez karantene.Pričakovati je torej, da bo konec tedna pritisk na mejne prehode precejšen, kot je bilo že prejšnji teden, ko so se domov zaradi napovedi o karanteni vrnili številni avstrijski turisti in lovili zadnje minute, da na meji še niso prejeli odredb o karanteni.V zadnjem tednu je Kacin večkrat ponovil, da je Hrvaška postala 'izvoznica virusa', ki se s turisti po njihovi vrnitvi domov nato širi po državah, od koder imajo na Hrvaškem največ tujih gostov. V Sloveniji je bilo v zadnjem tednu, ko so pri nas potrdili 174 novih okužb, iz Hrvaške uvoženih 64 primerov okužbe, v tednu prej 15 (od 126 potrjenih primerov), še en teden prej pa osem (od 94 potrjenih primerov). Od konca junija do sredine avgusta se je na Hrvaškem okužilo 100 Slovencev, od tega 72 starih od 15 do 34 let, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Preberite tudi:Po podatkih, ki jih je Kacin razkril včeraj na tiskovni konferenci, je na Hrvaškem trenutno okoli 150.000 Slovencev, po oceni notranjega ministrstva pa se je v preteklih dneh vrnilo okoli 125.000 Slovencev. Skupaj se je torej vrnilo ali pa se predvidoma v naslednjih dneh bo vrnilo okoli 270.000 Slovencev. Preverili smo, koliko bi se jih domov lahko vrnilo okuženih glede na povprečno stopnjo potrjenih primerov na Hrvaškem na 100.000 prebivalcev in glede na delež pozitivnih testov.V zadnjem tednu delež pozitivnih testov pri Hrvatih močno narašča. Kot je razvidno iz zgornjega grafa, je bil delež pozitivnih testov na vrhuncu epidemije zelo visok, nato je padel, sredi junija se je začel dvigovati, konec julija je ponovno nekoliko upadel, od sredine avgusta pa je ponovno v strmem porastu. V zadnjih 14 dneh je delež pozitivnih testov 6,37, kar teoretično pomeni, da če bi testirali vseh 270.000 Slovencev, bi jih bilo statistično gledano pozitivnih okoli 17.200. V zadnjih dveh dneh (17. in 18. avgusta) je bila delež pozitivnih testov 8,6 oziroma 10,9. Če bi vzeli najvišjo številko (10,9) in število Slovencev, ki so se v zadnjih dneh vrnili iz Hrvaške oziroma so še vedno tam (270.000), bi to statistično gledano pomenilo okoli 29.400 okuženih Slovencev.Vir: Hrvaška vladaIz spodnje zgornje je razvidno, da se v zadnjih dneh dviguje tako število okuženih kot tudi delež pozitivnih testov in stopnja potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev. Če za izračun potencialnega števila uvoženih primerov iz Hrvaške vzamemo stopnjo potrjenih primerov v zadnjem tednu oz. obdobju med 10. in 16. avgustom (23,7) na 100.000 prebivalcev, bi to ob 270.000 Slovencih pomenilo 64 okuženih. Prav toliko pa je bilo po podatkih NIJZ uvoženih primerov v Slovenijo iz Hrvaške v zadnjem tednu.Vprašanje pa je, koliko od teh potencialno okuženih povratnikov iz Hrvaške bi tudi detektirali, saj, kot večkrat izpostavljajo pristojni, mnogi nimajo simptomov ali pa se ne testirajo.