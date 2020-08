Kacin: Hrvaška se je sama dala na rdeči seznam

Kacin je za RTV Slovenija dejal, da se je Hrvaška kar sama dala na rdeči seznam. Potrdil je, da bo Slovenija karanteno uvedla za vse, ker se situacija slabša v vseh hrvaških županijah. Ponovil je, da imajo na Hrvaškem, sodeč po podatkih, že tretji val.

12. 8. 13. 8. 14. 8. 15. 8. 16. 8. 17. 8. 18. 8. 19. 8. Število potrjenih primerov 180 180 208 162 151 85 199 Incidenčna številka 21,54 24,05 27,51 29,38 3,31 33,46 37,76

Vse kaže, da bodo na Hrvaškem tudi danes potrdili okoli 200 novih okužb v zadnjih 24 urah. Podrli naj bi celo rekord, ki so ga z 208 primeri postavili pretekli petek, saj naj bi bilo doslej po posameznih podatkih iz županij potrjenih že več kot 220 okužb. Uradno število okužb bo znano okoli 14. ure.​To pomeni, da se bo incidenčna številka za vso državo po naših izračunih dvignila nad 40 (skupni seštevek potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh (1537) smo delili s 4.070.000 (približek števila prebivalcev na Hrvaškem) in pomnožili s 100.000, da smo dobili povprečno število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh). Slovenija je mejo za zvrstitev na rdeči seznam nevarnih držav postavila prav pri 40.Dvoma o tem, da bo, ni več že nekaj dni, predvidoma jutri pa naj bi bilo znano, ali bo šla na rdeči seznam celotna Hrvaška ali pa bodo morda naredili izjemo za npr. Istro, ki je epidemiološko gledano še v zelenem, ali pa za lastnike nepremičnin na Hrvaškem.Preberite tudi:Po podatkih, ki prihajajo iz posameznih županij, je največ okužb ponovno v splitsko-dalmatinski županiji (66) in Zagrebu (47)., direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje, je za televizijo N1 dejal, da je to pričakovano, saj tam živi največ ljudi. Ob vse slabši epidemiološki sliki je izpostavil dobro novico; v večini primerov gre za blage klinične slike. Pred dvema dnevoma je govoril z, direktorjem NIJZ, ki mu je dejal, da Hrvaška ne sodi v kategorijo držav, ki sodijo na rdeči seznam, da pa bo to na koncu odločitev slovenske politike.Preberite tudi:Capak se je odzval tudi na uradnega govornika slovenske vladein njegove pripombe na uradne hrvaške številke o okužbah. »Te njegove trditve niso točne. Naši podatki so javno dostopni. Komur koli, ki pošilja vprašanja o podatkih, mu jih redno posredujemo. Mislim, da Kacin ne more soditi o tem. Naše podatke redno pošiljamo na ECDC in EHO, medtem ko nekatere države tega ne počnejo.« Zatrdil je, da informacija o 33 primerih okužb na 100.000 prebivalcev na Hrvaškem ne drži, ampak da se ta številka giblje okoli 24.Hrvaški zdravstveni ministerje na kritike Slovenije odvrnil, da ne verjame, da imajo tretji val epidemije.