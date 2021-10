Italijanska vlada Narodni dom v Trstu vrnila Slovencem

Italijanska vlada je z dekretom vrnila Narodni dom v Trstu slovenski narodni skupnosti, je danes na Tviterju sporočila senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc. To se je zgodilo dobro leto po podpisu memoranduma, s katerim je bilo ob stoletnici požiga dogovorjeno, da se Narodni dom vrne slovenski skupnosti.



Narodni dom je bil zgrajen v prvih letih 20. stoletja in je predstavljal osrednjo kulturno ustanovo tržaških Slovencev. Gostil je številne slovenske organizacije in je imel dvorano, v kateri so prirejali predavanja, koncerte, predstave, zborovanja in druge prireditve, ter hranilnico, kavarno in hotel. 13. julija 1920 so ga napadli in požgali italijanski nacionalisti in fašisti.



Ob lanski 100. obletnici požiga so v Trstu ob prisotnosti Pahorja in predsednika Italije Sergia Mattarelle podpisali dokument o prenosu lastništva zgradbe v roke slovenske manjšine.

