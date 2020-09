Italijani jedo naše labode

Italijanski Il Piccolo je junija poročal o 18 labodih, ki so izginili v Miljah blizu meje s Slovenijo. V noči na 16. maj je izginilo šestnajst mladičev iz dveh labodjih družin in odrasel labod, nekaj dni pozneje še eden. Ne gre za prva nepojasnjena izginotja, po navedbah tamkajšnjih medijev se to dogaja že leta. Prelepe vodne ptice pa so očitno tudi pri nas postale plen neznancev, ki jih prodajajo na črnem trgu, njihovi kupci naj bi bili Italijani. Tako naj bi za enega laboda v Trbižu odšteli kar 800 evrov!Labodi, ki so zaščitena vrsta, kazen za nezakonito ravnanje z njimi je od šest mesecev do pet let zapora, naj bi večinoma ...