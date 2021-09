Interpelaciji proti Kustečevi in Dikaučiču vloženi, to so prvi odzivi

Dikaučič sprejema interpelacijo kot sestavni del politike

Kot smo že poročali, so opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP v DZ vložile interpelaciji proti ministru za pravosodjein šolski miistriciOb tem je vodja poslanske skupine SDocenil, da »če bi bili normalna država, noben od dvojice ne bi bil več minister«.Med drugim Dikaučiču očitajo ponovitev razpisa za izbiro dveh evropskih delegiranih tožilcev in tudi povsem nedopustno odlašanje vlade pri imenovanju državnih tožilcev. Tretji interpelacijski očitek zoper ministra Dikaučiča je povezan s predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih.Ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec pa med drugim ji očitajo nesposobnost in kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta. V šolah namreč do zadnjega tedna pred začetkom pouka niso imeli jasnih navodil, kako bo šolsko leto potekalo v luči epidemije covida-19, so danes predstavili vlagatelji interpelacij.Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je v odzivu na danes vloženo interpelacijo zapisal, da jo razume in sprejema kot sestavni del politike. »Nenazadnje bo to tudi priložnost, da pokažemo, kaj delamo na ministrstvu tudi v luči zavez iz koalicijske pogodbe in kje so prioritete našega dela,« je sporočil.Dikaučič je v odzivu zapisal, da je interpelacija prišla v zahtevnem času, niti v treh mesecih po njegovem imenovanju, a jo razume in sprejema kot sestavni del politike. »V tem trenutku lahko rečem le, da vem, kaj je moja dolžnost, in da si skupaj s sodelavci prizadevamo za čim boljše pogoje delovanja pravosodnih organov in čim bolj učinkovit in pravičen postopek za vse,« je dodal.Šolska ministrica se na vložitev interpelacije še ni odzvala.