Ministrica se je vrnila na delo, spregovorila je o hudi bolezni

Nekaj dni pred začetkom šolskega leta je ministrica za izobraževanjesporočila, da se je, čeprav je cepljena, okužila z novim koronavirusom . Sedaj se je le vrnila na svoje delovno mesto.Ministrica, ki jo, je bila od 14. avgusta v samoizolaciji, okužbo pa so potrdili 16. avgusta. Kmalu se je izkazalo, da ima. Na ministrstvu, ki ga vodi, so pojasnili, da se bolezenski znaki pri ministrici pojavljajo v obliki povišane telesne temperature, kašlja, izgube vonja in okusa, pogostih glavobolov, bolečin v sklepih, grlu, pljučih, oteženem dihanju ter utrujenosti. Ker je bila pravočasno polno cepljena, je potek njene bolezni obvladljiv, hospitalizacija ni bila potrebna, zahteva pa počitek in izolacijo.Danes se je ministrica udeležila virtualne konference t. i. tria EU, Portugalske (predsedujoče pred Slovenijo), Slovenije (zdajšnje predsedujoče in Nemčije (nasledila bo Slovenijo). Govor je bilo o pomenu uspešnega vključevanja bolnikov v raziskave raka. »V Evropi vsako leto več kot 2,7 milijona ljudi zboli za rakom, ki ostaja še vedno eden izmed ključnih problemov medicine. Zato želimo z uspešnim vključevanjem bolnikov izboljšati rezultate raziskav raka. Bolnikom in njihovim svojcem želimo omogočiti priložnost, da postanejo aktivni déležniki v raziskavah in imajo možnost soodločanja. Ob raziskavah dajemo poseben poudarek tudi preventivi in negi, saj bomo le tako lahko dosegli konkreten napredek. Pogoj za uspešno vključevanje bolnikov v raziskave raka je vzpostavitev zaupanja in partnerstva med bolniki, raziskovalci in ključnimi odločevalci,« je med drugim povedala ministrica.