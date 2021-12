Inšpekcija na Rogli, številne vozovnice bodo blokirane

Na slovenskih smučiščih je v teh prazničnih dneh precej gneče. Nekaj dodatnega čakanja v vrsti za nakup smučarske vozovnice pa vas čaka na Rogli, od koder so sporočili, da bodo od torka, 28. decembra, začasno blokirali sezonske smučarske vozovnice in smučarske vozovnice brez datuma.

Razlog? Smučišče je 18. decembra obiskala inšpekcija in podjetju Unitur, ki upravlja smučišče, naložila striktno preverjanje PCT pogoja (cepljeni, preboleli, testirani) tudi pri vseh imetnikih sezonskih smučarskih vozovnic in vseh tipih smučarskih vozovnic brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine.

»Od torka, 28. 12. 2021, bodo vse veljavne sezonske smučarske vozovnice in smučarske vozovnice brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine, začasno blokirane. Za njihovo ponovno aktivacijo je potrebno predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT po veljavnem odloku in osebni dokument,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kaj morate storiti, če imate takšno vozovnico?

Smučarske vozovnice bodo ponovno aktivirali na podlagi veljavnosti PCT pogoja oziroma po prejemu dokazil - potrdila o prebolevnosti, potrdila o polnem cepljenju ali ​potrdila o negativnem izvidu PCR ali HAT testa, ki ni starejši od časa, predpisanega z veljavnim odlokom. Dokazilo, skupaj z osebnim dokumentom, morate predložiti na okencu prodaje smučarskih vozovnic za tekoči smučarski dan.