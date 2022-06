Inšpekcija na bencinskih servisih: poglejte, kaj so odkrili

Inšpekcijski nadzor Tržnega inšpektorata RS nad zaračunavanjem in prodajo goriv je po navalu na bencinske servise pokazal, da so imeli težave predvsem manjši servisi po državi. Primerjava treh zaporednih koncev tedna je pokazala, da je bila zadnji konec tedna povprečna dobavljena količina pri vseh distributerjih za 60 odstotkov večja.

Tako je na današnji novinarski konferenci povedala glavna tržna inšpektorica Andreja But. Nadzor so začeli opravljati v ponedeljek, potem ko so se prejšnji konec tedna zaradi odločitve vlade, da s torkom znova uvede delno regulacijo cen pogonskih goriv, potrošniki množično odpravili na bencinske servise in je zato ponekod zmanjkalo goriv. Od ponedeljka do vključno torka so po njenih besedah opravili 188 pregledov.

Dogajanje na dveh manjših črpalkah

Kot je povedala, so »ugotovili velika odstopanja v prodaji glede na povprečno prodajo«. Kot primer je opisala dogajanje na dveh manjših črpalkah. Na prvi povprečna dnevna prodaja znaša 7000 litrov dizelskega goriva, v nedeljo so ga prodali 23.600 litrov. Dobava na tej črpalki običajno poteka na nekaj dni, v nedeljo se je odvila dvakrat. Na drugem manjšem servisu pa povprečna prodaja znaša 3000 litrov, v nedeljo je dosegla 30.000 litrov.

V ponedeljek je 30 inšpektorjev opravilo 121 pregledov, od tega 47 na avtocestah. »Tu smo ugotovili, da večjih težav s pomanjkanjem goriva ni bilo,« je povedala in dodala, da šest servisov od 121 pregledanih ni imelo zalog bencina in dizla, trije pa zaradi pomanjkanja niso obratovali.

Ker na avtocestah niso zaznali večjih težav, so se v torek osredotočili na servise po državi. 27 inšpektorjev je opravilo 67 pregledov, 34 jih ni imelo na zalogi ali bencina ali dizla, sedem jih ni imelo goriva, štirje pa niso obratovali, je naštela.

Inšpektorji so ugotovili eno nepravilnost zaradi nespoštovanja z uredbo določene cene. Gre za zavezanca, pri katerem so takšno kršitev že obravnavali v preteklosti. Proti njemu teče prekrškovni postopek. Ker odločba še ni bila vročena, Butova ni želela povedati več.

Nekaj goriva more ostati na črpali zaradi smeti in vode

Glede pritožb potrošnikov, da so nekateri lahko gorivo točili kljub temu, da so bile ročke prekrite z napisom, da ni več goriva, je pojasnila, da mora v rezervoarjih ostati nekaj goriva zaradi smeti in vode. Pri večjih lahko ta znaša tudi 1000 litrov, zato so nekateri lahko še točili gorivo, čeprav ga ne bi smeli. Imeli so tudi primer, ko je prodajalec po nižji ceni prodajal kakovostnejše dizelsko gorivo, da bi ugodil strankam, je še povedala.