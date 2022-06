Besni vozniki: že sedmi dan ne morejo točiti dizla, nimajo niti bencina 95

Razmere z oskrbo z gorivom se še niso povsem umirile. Ponekod so še vedno brez goriva, ste nas opozorili. Tako naj bi bili v Žireh že sedmi dan brez kapljice goriva. Ker gre za Petrolov bencinski servis, smo pri njih preverili, kaj se dogaja.

»BS v Žireh je bil brez dizelskega goriva od 17. 6., NMB 95 pa je zmanjkalo 20. 6., za kar se vsem uporabnikom tega prodajnega mesta iskreno opravičujemo. Ta bencinski servis bo polno oskrbljen danes dopoldne. Prav tako večina Petrolove mreže po Sloveniji,« so odgovorili.

Odzvali so se tudi na twitterju in zapisali, da na vseh bencinskih servisih po državi zaznavajo večje povpraševanje po gorivih, ki močno presega dolgoletna povprečja: »Čeprav smo dobavo povečali ali bencinske servise oskrbujemo iz vseh razpoložljivih skladišč, zaradi izrednega povpraševanja in logističnih omejitev pri oskrbi na posameznih bencinskih servisih prihaja do kratkoročnih izpadov zalog.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.