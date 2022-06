Minister Kumer sporočil, kakšne ukrepe je glede cen goriva sprejela vlada (VIDEO)

Po seji vlade so na tiskovni konferenci sodelovali minister za infrastrukturo Bojan Kumer, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in svetovalec ministra Aleš Šabeder ter ministrici za pravosodje in za notranje zadeve, Dominika Švarc Pipan in Tatjana Bobnar.

Dizel na avtocesti bo cenejši

Kot je uvodoma dejal Kumer, je vlada danes obravnavala dve uredbi, s katerima bo znižala ceno za dizel na bencinskih servisih ob avtocesti. Uredba določa, da bodo nižje cene veljale za vse, ne le za avtoprevoznike. »Gre samo za ukinitev dveh prispevkov, torej samo za dizel in samo za bencinske servise na avtocestnem križu,« je po seji vlade pojasnil Kumer, pozneje pa še nedvoumno ponovil: »To velja za vse tiste, ki bodo točili dizel na avtocesti.«

Od naftnih trgovcev po Sloveniji pa po njegovih besedah na vladi pričakujejo, da čim bolj znižajo marže. Kumer je povedal, da so s spremembo uredbe dosegli znižanje okoljskih davščin, s tem pa dosegli tudi znižanje maloprodajne cene za vse, tudi tuje avtoprevoznike in vse druge voznike. Če bosta uredbi danes objavljeni v uradnem listu, bodo cene jutri že znižane. Odzval se je tudi na izredno stanje na bencinskih servisih v zadnjem tednu. »Po zagotovilih, ki jih imam danes, so naftni trgovci v preteklih dveh, treh dneh napolnili svoje zaloge.« Po njegovih besedah se stanje stabilizira. Kljub temu so vozniki po Sloveniji besni, saj ponekod že teden dni ne morejo natočiti dizla.

Bešič Loredan napovedal nove menjave

Kaj so sprejeli na področju zdravstva pa je predstavil minister Bešič Loredan. »Ob prihodu na ministrstvo smo bili soočeni z dejstvom, da nismo imeli nobenih podatkov o poslovanju bolnišnic,« je dejal uvodoma in dodal, da so nato ugotovili, da je bilo poslovanje slabo. Zato so se odločili za zamenjavo članov svetov zavodov v devetih ustanovah.

Vlada je po navedbah Švarc Pipanove sprejela uredbo o sodelovanju med policijo in državnim tožilstvom, »s katero odpravlja sporno potezo prejšnje vlade, ki je uvedla zahteva po zgolj pisnem usmerjanju tožilstva policije v predkazenskem postopku«. To po njenih besedah omogoča hitrejše reagiranje tožilstva in vse oblike komunikacije med policijo in tožilstvom.