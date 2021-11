Inšpektorji preverjajo: toliko trgovin in bencinskih servisov so že zaprli

Tržni inšpektorat je v zadnjih dveh tednih poostrenega nadzora zaradi nepreverjanja izpolnjevanja pogoja PCT začasno zaprl devet trgovin in bencinskih servisov, skupaj do zdaj 15. V 19 primerih je ugotovil tudi nenošenje maske in neizpolnjevanje pogoja PCT pri zaposlenih, a je teh primerov malo, pravi vodja tržnega inšpektorata Martina Gašperlin.

Inšpektorji med drugim preverjajo tudi spoštovanje ukrepa zaprtja nočnih klubov. Po besedah Gašperlinove so še pred začetkom tega nadzora zaprli en gostinski lokal v Ljubljani, ki je imel zasebno zabavo.

V zadnjih dveh tednih, ko je inšpektorat nadaljeval poostreni nadzor preverjanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), je po besedah v. d. glavne tržne inšpektorice Gašperlinove nadzor opravil pri 1.200 subjektih, od tega jih je 263 izvedel med obema vikendoma.

Večino nadzorov so izvedli na področju trgovinske dejavnosti, med drugim 44 v trgovskih centrih, 171 na bencinskih servisih, 326 v prodajalnah z oblačili in obutvijo ter 193 v tehničnih trgovinah.

Manjše nepravilnosti so ugotovili pri 265 subjektih, ki jim je bilo izrečenih 183 popravnih opozoril, s katerimi so jim naložili odpravo nepravilnosti. »Za nas je namreč pomembno, da opozorimo, in če se zadeve popravi, je v redu,« je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju povedala Gašperlinova.

Ponekod kljub opozorilu kršitev niso odpravili

V nekaterih primerih kršitve kljub opozorilu niso bile odpravljene, zato je inšpektorat v teh primerih izdal 20 plačilnih nalogov v skupni vrednosti nekaj več kot 83.200 evrov. »Največkrat je šlo za to, da zavezanci niso preverjali pogoja PCT, od tega v 12 primerih na bencinskih servisih, v treh v trgovinah z oblačili ter v petih v ostalih vrstah trgovin,« je povedala.

V devetih primerih je inšpektor ocenil, da nepravilnosti predstavljajo takšno nevarnost za zdravje in življenje ljudi, da je do njihove odprave izrekel ustno prepoved opravljanja dejavnosti. Skupno je bilo po besedah Gašperlinove v dosedanjem izvajanju poostrenega nadzora izrečenih 15 takšnih odločb. Gre predvsem za primere, kjer pri strankah niso preverjali pogoja PCT.

Osebna izkaznica obvezna

Na inšpektoratu sicer ugotavljajo, »da smo v zadnjih tednih vsi skupaj naredili velik korak pri upoštevanju pogoja PCT. Skrbelo me je, kako se bo izvajalo preverjanje pogoja PCT z osebnim dokumentom. A moram izpostaviti, da nam je uspelo zelo hitro sprejeti ukrep kot del našega začasnega spremenjenega življenja,« je dejala.

Gašperlinova se je zahvalila vsem podjetjem, ki dosledno preverjajo PCT-pogoj z osebnim dokumentom, in strankam, ki brez nerganja in slabe volje pokažejo potrebna dokazila, pa tudi vsem zaposlenim, ki na vstopnih točkah izvajajo preverjanje. Kot je dejala, verjame, da z doslednim preverjanjem pogoja PCT preprečujemo širjenje koronavirusa in nepotrebne smrti, pa tudi da gre le za začasne ukrepe.