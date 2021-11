Incidenti zaradi pogoja PCT, posredovati je morala policija

Kranjski policisti so konec tedna obravnavali štiri prijave in prepire zaradi preverjanja PCT-pogoja. V dveh primerih so zaradi nedostojnega vedenja uvedli prekrškovni postopek.

V enem dogodku se je občan nedostojno vedel do voznika avtobusa, v drugem pa je občan javni red kršil ob komunikaciji z rediteljem v trgovini.

»Ukrep PCT se izvaja. Pozivamo k dostojnemu vedenju in upoštevanju ukrepov za preprečevanja širjenja koronavirusa,« sporoča kranjska policijska uprava.