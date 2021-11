To šolo je zaradi neupoštevanja ukrepov zaprla inšpekcija

Kot je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 povedal glavni šolski inšpektor Simon Slokan, so v opravljenih nadzorih glede upoštevanje pogoja PCT in samotestiranja vseh učencev, ugotovili kršitve pri petih šolah - ker niso uredile samotestiranja za otroke, niso pridobile ustreznih soglasij s strani staršev in za otroke, niso imele soglasij ter niso ustrezno uredile izobraževanja na daljavo. Inšpektorat je sprva izdal le ustne odločbe, večina šol pa je ob ponovnem nadzoru nepravilnosti odpravila. Z eno izjemo.

Pouk na daljavo za celo šolo

Ena od teh šol namreč odločbe inšpekcije ni upoštevala, inšpektorat pa je zato šolo zaprl in celi šoli odredil šolanje na daljavo do 3. decembra oziroma do ureditve nepravilnosti izvaja šolanje na daljavo.

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so potrdili le to, da gre za zasebno šolo v osrednji Sloveniji, STA pa navaja, da gre za Waldorfsko osnovno šolo v Ljubljani. To so potrdili tudi v tajništvu šole. »Šolski inšpektorat je za našo šolo odredil šolanje na daljavo, ker učencev, ki se niso samotestirali v šoli nismo pošiljali domov. Zadevo intenzivno rešujemo in upamo, da se bodo lahko učenci v šolo vrnili že v sredo,« so navedli za STA.

O ljubljanski waldorfski šoli in obiskih inšpekcije smo že pisali. Pravzaprav se je na nas obrnila ena izmed zaposlenih, potem ko je od inšpekcije prejela kazen v višini 400 evrov, ker ni nosila maske, prepričana, daje šlo v njenem primeru za nesorazmeren ukrep.