Imena najbolj priljubljenega se Janša ne bo razveselil, vlada z najnižjo oceno dela

V decembrski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, sta vodilni stranki SDS in Gibanje Svoboda dosegli nižji rezultat kot novembra, najnižja pa je tudi ocena dela vlade v tem mandatu. Na vrhu Barometra priljubljenosti je poslanec SDS in ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar, ki je dosegel tudi največjo rast ocene.

Anže Logar. 2023 FOTO: Leon Vidic/delo

Anketo je Mediana za časnik Delo opravila med 4. in 7. decembrom na vzorcu 732 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Če bi bile parlamentarne volitve v nedeljo, bi zmago slavila SDS z 20,8 odstotka podpore, kar je skoraj poldrugo odstotno točko manj kot prejšnji mesec (22,2 odstotka). Za Gibanje Svoboda bi se tokrat odločilo 13,4 odstotka vprašanih, kar je za odstotno točko manj kot novembra. V primerjavi z lanskim decembrom pa ji je podpora bistveno padla. Takrat se je namreč za volivce Svobode opredelilo 34,1 odstotka vprašanih.

Največ med parlamentarnimi strankami je pridobila SD, ki bi jo izbralo osem odstotkov anketiranih (novembra sedem odstotkov). Levica je s 4,7 odstotka pristala na četrtem mestu (novembra štiri odstotke). Za NSi se je opredelilo 4,5 odstotka anketirancev (novembra 4,7 odstotka).

Druge stranke glede na rezultate ankete ne bi prestopile parlamentarnega praga. SNS bi podprlo 3,3 odstotka vprašanih, Resnico 2,6 odstotka, Piratsko stranko 2,4 odstotka, SLS 1,8 odstotka, Vesno 1,3 odstotka, Našo prihodnost 0,7 odstotka, Našo deželo 0,6 odstotka in Konkretno 0,4 odstotka. Da ne vedo, komu bi namenili glas, je odgovorilo 21,5 odstotka anketirancev (novembra 23,4), da ga ne bi dali nobeni stranki, pa jih je dejalo 8,8 odstotka.

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

Vlada se bo od letošnjega leta poslovila z najnižjo oceno dela v tem mandatu, in sicer 2,33 (novembra 2,42). Negativno jo ocenjuje 54,5 odstotka vprašanih (novembra 53,8), srednje 26,7, pozitivno pa 16,8 odstotka (novembra 18,4). Nižjo oceno od 2,33 je tretja Janševa vlada dobila samo enkrat (2,26 novembra 2021). DZ je dobil srednjo oceno 2,48, novembra pa 2,59.

Logar na vrhu, največji padec za Mesca

Na barometru priljubljenosti politikov je na vrhu poslanec SDS in predsednik društva Platforma sodelovanja Anže Logar, ki je dosegel tudi največjo rast ocene med vsemi uvrščenimi na lestvico. Na drugo mesto je zdrsnila predsednica republike Nataša Pirc Musar, tretji pa je gospodarski minister iz Matjaž Han (SD). Sledita državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Svoboda).

Na šestem mestu je vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Med prvo deseterico so še ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan (SD), zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon, finančni minister Klemen Boštjančič in minister za obrambo Marjan Šarec (Svoboda). Na predzadnjem mestu je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki mu je ocena ta mesec tudi najbolj padla.