Na velikem športnem igrišču na Drenikovi ulici v Spodnji Šiški je na toplo junijsko popoldne živahno vrvelo. Mešalo se je staro in mlado, glasba se je prepletala s smehom in klepetom. Otroci so brezskrbno rajali in migajoče skakljali v plesnem vlakcu, se spremenili v žive figure velikanske igre človek, ne jezi se ali metali žoge v veliko tarčo za pikado. Nekateri starši so svojim kratkohlačnikom pomagali pri sestavljanju – ali morda podiranju – orjaške različice lego kock, spet drugi so se z drugimi odraslimi zapletli v pogovor ali zgolj lahkotno klepetali. Vse v senci športnega ko...