Dvojezična Občina Dobrovnik z okoli 1320 prebivalci, ki je bila ustanovljena pred 26 leti, spada med manjše lokalne skupnosti. Glede razvoja, urejenosti, tudi porabe evropskih sredstev ji zavidajo tudi precej večje občine. Zgledni so tudi pri dvojezičnosti in sodelovanju med Slovenci in Madžari, zdaj pa se je zapletlo. Marjan Kardinar, ki ni samo župan, temveč tudi nadvse dejaven občan, se jezi, češ da ga obtožujejo po krivici. V mislih ima zadnji napad. Prijava »Spoštovani, sem Teodor Varga, predstavnik madžarske narodne skupnosti in predsednik Komisije za narodnostna vprašanja v Občini Dob...