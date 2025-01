Hude opekline kože in dihal: kakšno je stanje dijaka, ki jo je najbolj skupil v požaru?

V četrtek zjutraj je širno Slovenijo pretresla vest o obsežnem požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani. 11 dijakov so odpeljali v UKC Ljubljana, eden od njih je v kritičnem stanju.

Vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc je v oddaji 24ur zvečer pojasnil, da v bolnišnici ostajajo trije poškodovanci. Eden je bil še vedno v kritičnem stanju. Po besedah Tominca ima obsežne opekline kože, ki prekrivajo skoraj polovico telesne površine, in pa hude opekline dihal.

Drugi dijak ima poškodbo hrbtenice, a so zadnje preiskave pokazale, da operacija ne bo potrebna. Tretja dijakinja pa ima poškodovano nogo in bo predvidoma v prihodnjem tednu operirana, je še povedal Tominc.

Kakšno je stanje hudo opečenega dijaka 24 ur po požaru, preverjamo na UKC Ljubljana. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Starši stanovalcev ljubljanskega Dijaškega doma Ivana Cankarja bodo danes izvedeli, ali se bodo dijaki v nedeljo lahko vrnili v nepoškodovani del objekta, ki ga je v četrtek zajel požar. Dijakom bodo nudili psihosocialno pomoč, v prvi fazi pa povečali prisotnost vzgojiteljev v objektu, tudi v nočnem času, je napovedal ravnatelj Šemso Mujanović.

Ob prihodu gasilcev dijaki na oknih klicali na pomoč

V oddaji je gostoval tudi vodja intervencije Klemen Zupančič, ki je povedal, da so prve odločitve gasilci sprejeli, ko so prišli na kraj dogodka in videli, da je več oseb ujetih v objektu. Njihova prva naloga je tako bila, da te osebe rešijo, vzporedno pa sta potekala gašenje in evakuacija.

Zupančič pravi, da je na začetku med dijaki vladala panika, klicali so na pomoč, gasilci pa so jih skušali pomiriti. Dali so jim tudi navodila, kako naj ravnajo: »Vrata zaprta, pod vrata naj postavijo brisače in počakajo na oknu na reševalne ekipe,« je pojasnil Zupančič. Poudaril je še, da bi bile razmere na terenu povsem drugačne, evakuacija pa bi bila hitrejša, če bi dijaški dom imel požarne alarme in požarne stopnice.