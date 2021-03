Hojs udaril po nekdanjem Janševem ministru: To je zanj še blaga oznaka

Pred predsednikom Desusaje bil kandidat za mandatarja Koalicije ustavnega loka (KUL), ki je združila LMŠ, Levico, SD in SAB,. Po neuspešni konstruktivni nezaupnici, ko Erjavcu ni uspelo zbrati dovolj glasov, da bi zamenjal vlado, je Damijan napovedal ustanavljanje nove stranke, pri tem pa brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli o poslancih v slovenskem hramu demokracije. Na to se je odzval minister za notranje zadeve»Ne ustanavljam stranke, ampak vsebinsko platformo, na kateri bo nastala nova stranka. Moja analiza po nezaupnici je pokazala, da v levi sredini ni dovolj sodelovanja in je preveč strank. Ni mogoče sestaviti delujoče koalicije, zato je potrebna konsolidacija,« je svoje načrte v Studiu City na TV Slovenija pojasnil Damijan, ki je bil v prvi Janševi vladi nekaj mesecev minister brez resorja, pristojen za razvoj. »Sredinske stranke pri nas so brez vsebine. Poglejte SMC, LMŠ, SAB, to so stranke brez vsebine.« Napovedal je nov obraz, a ni povsem odpisal tudi kakšnega starega. A bolj kot besede o (nekdanjih?) zaveznikih so Hojsa zmotile besede, ki jih je Damijan izrekel o predstavnikih ljudstva v DZ: »Treba je dvigniti tudi inteligenčni kvocient naše slovenske politike, da o naši usodi ne odločajo, tako kot se je sedaj pokazalo v primeru odločanja o konstruktivni nezaupnici, da ljudje, ki so praktično prišli iz nič, skorajda polpismeni, odločajo o usodi celotne države.«»Jože P. Damijan. P kot primitivec, kot je ob njegovih opazkah o kurbah s plesa že zapisala, v Studio City z novim presežkom. Povedal je, da v parlamentu sedijo pol pismeni poslanci, ki so odločali o konstruktivni nezaupnici. Primitivec je bila zanj še blaga in mila opazka,« je zapisal (nelektorirano) Hojs, pri tem pa spomnil na to, kaj je Damijan zapisal o nekdanji kmetijski ministrici in predsednici Desusa: »Kot pravimo na Štajerskem: šla bo kot k*** s plesa, ko je Janez Janša ne bo več potreboval. In to bo ob prvem glasovanju v parlamentu, ko Desus ne bo več zagotovil glasov. Vsem je to jasno, razen njej.«Omenjeni zapis o Pivčevi je Damijan kasneje izbrisal