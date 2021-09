Hojs takole ozmerjal policiste in vojake (VIDEO)

Ni se še polegel prah, ko je notranji ministerpolicijski sindikat ozmerjal z lenuhi, že je našel novo žaljivko za vse zaposlene v slovenski policiji in slovenski vojski. »Očitno so to največje mevže v državi, policisti in vojaki, ki se bojijo cepljenja,« je izjavil Hojs na Planetu TV.Hojs je razburil policiste že v začetku meseca, ko je dejal, da bodo v policiji lahko delali le cepljeni in tisti, ki so covid-19 preboleli. Policijski sindikat Slovenije je izjava vznemirila, saj jim minister »mnenja ni nikoli predstavil pa bi ga bil moral, če bi spoštoval kolektivne dogovore in pozitivno zakonodajo,« so takrat poudarili v PSS.Kljub nekaterim pomislekom je vlada vendarle sprejela odlok, ki določa, da bo za vso državno upravo, kamor sodita tudi policija in vojska, s 1. oktobrom veljalo le potrdilo o P (preboleli) in C (cepljeni), torej brez T (testirani). Na ta vladni odlok o pogoju PC so v obeh policijskih sindikatih že zahteval ustavno presojo.Na izjavo o mevžastih policistih se je na twitterju odzval tudi predsednik LMŠ: »Minister Hojs po novem policiste poimenuje "mevže". Kot varovani osebi naj se on in njegov nadrejeni PV sama, brez varovanja, sprehodita po centru Ljubljane. Verjamem, da bi beseda "mevža" dobila popolnoma drugega naslovnika. Tudi drugačen pomen,« je zapisal.