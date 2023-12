Hojs presenečen, ko jih je zagledal pred hišo: policisti odgovarjajo, zakaj so prišli

Pisali smo, da so na vrata družinskega doma Aleša Hojsa, nekdanjega ministra za notranje zadeve v Janševi vladi, potrkali policisti. Kot je Hojs zapisal, naj bi bil razlog anonimna prijava zaradi javnih zapisov na omrežju X.

Policistom je namignil, da bi ga lahko tudi poklicali in »da ni nobene potrebe, da me nadlegujete domače na domu,« je zapisal in dodal ključnik udba v svobodi.

Z vprašanji o domnevnem obisku policije na domu nekdanjega ministra Hojsa smo se obrnili tudi na PU Ljubljana, od tam so nam posredovali naslednji odgovor, ki ga objavljamo v celoti:

»Ob upoštevanju varstva osebnih podatkov lahko na splošno pojasnimo, da policisti opravljajo svoje naloge v sladu z veljavno zakonodajo. Pri tem jih vodi strokovno in profesionalno opravljeno delo, ne pa kakršnikoli ukazi kogarkoli. Ko je to potrebno za izpeljavo z zakonom predpisanih postopkov, pa zakonodaja predpisuje, da se razgovori z osebami lahko opravijo tudi na naslovu njihovega prebivališča. Na tovrsten način poteka večina postopkov, ko je treba opraviti razgovor z osebo, in na noben način ne odstopa od ustaljene prakse opravljanja razgovorov s komerkoli.«