Aleša Hojsa na domu iskali policisti: razkril je, zakaj

Na vrata družinskega doma Aleša Hojsa, nekdanjega ministra za notranje zadeve v Janševi vladi, naj bi potrkali policisti.

Hojs je na družbenem omrežju X, na katerem pogosto izraža svoja do aktualne politike in vlade kritična mnenja, zapisal, da so ga zaradi njegovih javnih zapisov in anonimne prijave iskali policisti in se želeli z njim pogovoriti.

Zapisal je: »Spoštovana policija. Dosegljiv sem vam na znani telefonski številki, kamor me lahko pokličete, da se dogovorimo za razgovor, in ni potrebe, da nadlegujete domače na domu. Zaradi mojih javnih zapisov in anonimne prijave so me ravnokar iskali na domu, da se pogovorijo.« Dodal je še ključnik z besedo udba v svobodi.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na policijo, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.