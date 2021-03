Slovenci bomo dobili nove osebne izkaznice, dodali bodo tudi čip

Državni zbor je v sredo zvečer z 62 glasovi za in brez glasu proti sprejel novelo zakona o osebni izkaznici, ki daje pravno podlago za izdajanje biometričnih osebnih izkaznic. Te bodo po novem vsebovale čip, na katerem bo shranjen zapis dveh prstnih odtisov in fotografije obraza imetnika dokumenta. Uporabljati jo bo mogoče tudi kot sredstvo elektronske identifikacije. »Zakon o osebni izkaznici prinaša osebno izkaznico, ki bo lahko tudi nosilka vaše elektronske identifikacije in zdravstvene izkaznice,« je na današnji novinarski konferenci dejal notranji minister Aleš Hojs.



Novela zakona o osebni izkaznici je potrebna, ker je uredba Evropskega parlamenta in Sveta državam članicam EU naložila, da morajo 2. avgusta začeti izdajati biometrične osebne izkaznice. Elektronsko podpisovanje in nadomestilo za zdravstveno kartico Novela določa, da bosta prstna odtisa odvzeta državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti ob vlogi za izdajo osebne izkaznice, uporaba biometričnih podatkov pa bo omejena izključno na preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika pri prehajanju državne meje.



Osebna izkaznica bo kot sredstvo elektronske identifikacije omogočala prijavo na storitve e-uprave, elektronsko podpisovanje in uporabo osebne izkaznice kot nadomestilo za kartico za zdravstveno zavarovanje.

