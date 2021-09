Hojs ima 48 ur časa. Če ne ...

Zagorniki mirnih protestov

Kaj odgovarja minister Hojs

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se, kot kaže, ne namerava opravičiti. »Opravičim naj se, ker sem povedal ta dejstva, da je vabil na petkove proteste in tam kolesaril?« je na vprašanje, ali poslanca SD lahko pričakujeta opravičilo, dejal Hojs. Dodal je še, da kdor vabi na proteste, je »najverjetneje malo vpleten v organizacijo«.

Pričakujejo javno opravičilo

Mesec: rešitev so čim prejšnje volitve

V SD in Levici so se odzvali na obtožbe ministra za notranje zadeve, da so vpleteni v nasilje, ki je izbruhnilo na sredinem protestu. Kakršnokoli vpletenost v proteste v obeh strankah zanikajo, od Hojsa pa pričakujejo javno opravičilo. Ob tem še poudarjajo, da so edina pot iz trenutnega stanja v državi čim prejšnje volitve.»Ministerje včeraj izrekel laž, da smo Socialni demokrati - konkretno je izpostavil mene in- organizatorji protestov,« je v današnji izjavi za medije poudaril poslanec stranke SD. Ob tem je napovedal, da bosta s poslancem SD Matjažem Nemcem zoper Hojsa, v kolikor se ta v roku 48 ur ne bo opravičil, vložila tožbo.Koprivc je še zatrdil, da člani SD niso bili organizatorji nobenih protestov doslej ter da niso podporniki nasilja. Po njegovih besedah v stranki sicer menijo, da je prav, da se ljudem omogoči izražanje mnenja na ulici, a da hkrati obsojajo vsakršno nasilje.Odzval se je tudi na očitke, da so petkovi kolesarji, ki jih podpira SD, organizirali proteste 5. novembra lani. Kot je poudaril, petkovi protestniki nimajo nobene veze z organizatorji sredinega protesta in protesta, ki je potekal v četrtek, 5. novembra, in so se od tega v Protestni ljudski skupščini, ki sicer organizira petkove proteste, tudi distancirali.»Socialni demokrati smo zagovorniki vsakršnih mirnih protestov, sam sem se udeleževal tako imenovanih petkovih protestov, na katerih smo državljanke in državljani protestirali zoper represijo te vlade, zoper ubijanje ustavnih načel države, zoper ubijanje neodvisnih medijev, zoper žaljenje s strani najvišjih predstavnikov države in vlade. To nima nobene veze z nasilnimi protesti 5. novembra in predvčerajšnjimi protesti in to minister Hojs dobro ve in namenoma zavaja in laže,« je dejal Koprivc.Podpredsednica SDpa je poudarila, da se želijo v stranki postaviti v bran ljudem, ki mirno protestirajo. »Vedno bomo branili pravico do izražanja mnenja in do mirnih protestov,« je dejala.Tudi Katičeva je zanikala vse Hojsove navedbe o vpletenosti stranke SD v sredin protest. Kot je poudarila, od ministra Hojsa pričakujejo javno opravičilo, tudi zato, da bodo »ljudje vedeli, da Socialni demokrati podpiramo izražanje mnenj, ne podpiramo pa nasilja«.Na obtožbe o vpletenosti v organizacijo nasilnih protestov, ki so potekali v sredo, so se odzvali tudi v Levici. Koordinator Leviceje takšne izjave označil za absurdne ter poudaril, da so takšne izjave, v katerih se ljudi obklada z nacisti in fašisti vzrok za trenutno stanje v državi. »Rešitev je samo ena in to so čim prejšnje volitve,« meni Mesec.V sredo je na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani prišlo do incidentov. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V policijo so letele celo granitne kocke. V dogajanju je bilo poškodovanih sedem policistov, policija pa je pridržala devet ljudi.