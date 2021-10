Hoditi ne more, dela pa lahko!

Sedem let, devet operacij in fuč noga. Kalvarija, ki jo zadnja leta prestaja v Veliko Račno preseljena Gorenjka, ni povezana zgolj z nenehnimi bolečinami, ampak kaže tudi na akutno stanje našega zdravstva, ki malega človeka potiska v obup in brezizhodni položaj. Pa stopimo po poti, ki jo od najstniških dob prestaja Veronika Vrhovnik. Poškodovana v službo Trinajst let je bila stara, ko se je njeno življenje spremenilo v eno samo bolečino. Močan udarec v desno nogo, očitno ji je počil hrustanec, a na urgenci so ji oteklino zgolj obložili z gipsom. Kljub nenehnim neprijetnim občutkom v gležnju ...