Lanske katastrofalne poplave, ki so dodobra zaznamovale življenje mnogo ljudi, so pokazale tudi, kako pomembno vlogo imajo v takih dogodkih naši gasilci. A zgodba s Sandijem Zajcem, gasilcem, čigar fotografija z otrokom v naročju sredi vode je postala tako rekoč ikonična in ki je reševal življenja drugih, medtem ko je hišo, v kateri je takrat še živel s svojo družino, prav tako zalivala in uničevala voda, je predvsem na gasilcih PGD Mengeš pustila precej grd madež. Ljudje so se namreč množično odzvali na zbiralno akcijo denarja prav za Zajca, v PGD Mengeš pa so izplačilo zbranih sredstev nezak...