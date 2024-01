Hamas se veseli, Izraelci bodo znoreli: Levica je povezala genocid in judovsko državo

Izrael mora spoštovati 2. člen konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki med drugim prepoveduje ubijanje pripadnikov določene skupine ter namerno vzpostavljanje razmer za uničenje skupine, je danes v Haagu odločilo Meddržavno sodišče (ICJ). Ni pa odredilo končanja izraelskega vojaškega posredovanja v Gazi.

Južna Afrika pozdravila odločitev kot zmago za vladavino prava

Današnji dan pomeni odločilno zmago za mednarodno vladavino prava in pomemben mejnik v iskanju pravice za Palestince, je v odzivu na današnjo odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ), da mora Izrael preprečiti genocid v Gazi in omogočiti dobavo humanitarne pomoči v enklavo, sporočilo južnoafriško zunanje ministrstvo.

Netanjahu obtožbe glede genocida označil za nezaslišane

Obtožbe Južne Afrike proti Izraelu glede izvajanja genocidnih dejanj v Gazi so nezaslišane, je po današnji odločitvi Meddržavnega sodišča (ICJ), da mora Izrael preprečiti genocid v Gazi in omogočiti dobavo humanitarne pomoči v enklavo, dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bo Izrael nadaljeval vojno v Gazi do popolne zmage.

Hamas sodbo vidi kot prispevek k izolaciji Izraela Sodba Meddržavnega sodišča (ICJ) prispeva k izolaciji Izraela in razkritju njegovih zločinov, je v odzivu na sodbo sporočilo palestinsko islamistično gibanje Hamas. Sodbo so pozdravile tudi palestinske oblasti na zasedenem Zahodnem bregu.

Ime države Izrael postalo neločljivo povezano z besedo genocid

Odzvali so se tudi v Sloveniji. Tako dr. Matej T. Vatovec in Levica glede odločitev sodišča v Haagu meni: »Meddržavno sodišče v Haagu je sprejelo preliminarno razsodbo v primeru tožbe Republike Južna Afrika proti Izraelu zaradi zločinov nad Palestinci. Da sodišče v Haagu ni šlo tako daleč, da bi ukazalo prekinitev ognja, je manj bistveno. Sodišče tako ali tako nima moči, da bi uveljavilo takšno razsodbo proti režimu Benjamina Netanjahuja, ki je že zdavnaj napovedal, da ne bo upošteval nikakršne sodbe. Bolj bistveno je, da je sodišče odločilo, da je pristojno za sum genocida v Gazi in da bo o tem presojalo še naprej. Potrdilo je, da je Izrael povzročil ogromno uničenja, smrti in izselitev. Izraelu je naložilo, da mora sprejeti ukrepe, da prepreči genocid in ne uničuje dokazov. Pomembno je, da se Izrael ni izognil sodišču, na katerem se zagovarja pred tožbo države z moralno težo lastne zgodovine etnične diskriminacije in nasilja. Republiki Južni Afriki čestitam za načelnost in pokončnost, ki je države razvitega zahoda niso zmogle. Istočasno se Izrael zagovarja tudi pred javnim mnenjem celotne svetovne javnosti in to bitko izgublja. Ime države Izrael je zdaj neločljivo povezano z besedo genocid. Zdaj je čas, da prisilimo svetovne voditelje, zunanje ministre in diplomate, da jo začnejo uporabljati tudi oni. In da temu primerno sledijo tudi ukrepi sankcij, bojkotov in mednarodne osamitve. Slovenska politika je besedo genocid tudi začela uporabljati, pozno in previdno, pa vendar. Naslednji korak je, da si jo upa porabiti tudi v Varnostnem svetu OZN, na zasedanjih zunanjih ministrov EU in v pogovorih s silami, ki omogočajo morijo Izraela v Gazi.«

Matej T. Vatovec. FOTO: Blaž Samec

Tako se je odzvala ministrica Fajonova

Slovenija pozdravlja današnjo odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ). »Pričakujem takojšnjo uresničitev današnje odločitve ICJ. Sodišče je izpostavilo pomen mednarodnega prava, saj je dopustilo nadaljnji postopek RJA proti Izraelu po konvenciji o genocidu in z začasnimi ukrepi odredilo Izraelu, da v Gazi zaščiti civilno prebivalstvo. Gre za jasna sporočila Izraelu, da mora takoj ustaviti morijo nad civilnim prebivalstvom v Gazi«, je ob objavi odločitve dejala ministrica Tanja Fajon. Slovenija pričakuje, da bodo odločitev sodišča spoštovale vse strani v konfliktu.

Tanja Fajon. FOTO: Isabel Infantes Reuters

»Okoli 26 tisoč civilnih žrtev, med njimi velika večina žensk in otrok, skoraj dva milijona razseljenih Palestincev, je tragedija neizmernih razsežnosti. Gaza je postal grobišče otrok. Takojšnje premirje je naša kolektivna odgovornost. Svet je padel na preizkušnji humanosti«, je pred dnevi v New Yorku na zasedanju VS ZN dejala ministrica.