To bo Fajonova zahtevala v Varnostnem svetu ZN

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v New Yorku zatrdila, da bo v svojem nastopu na odprti seji Varnostnega sveta ZN zahtevala takojšnje premirje v Gazi in menila, da bo to storil tudi praktično ves preostali svet.

Fajon se danes udeležuje zasedanja na ministrski ravni, ki ga je sklicala Francija kot predsedujoča Varnostnemu svetu v januarju. Zunanja ministrica v New Yorku ostaja še v sredo, ko bo opravila več bilateralnih srečanj s kolegi in kolegicami iz držav članic ZN.

»Moje glavno sporočilo bo premirje. Ustaviti se mora pobijanje nedolžnih civilistov in otrok. Priča smo že 26.000 žrtvam, med katerimi sta dve tretjini žensk in otrok. Slovenija že dlje časa opozarja, da gre za jasne kršitve mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava. Govorimo o veliki humanitarni katastrofi in težko je razumeti, da svet ni sposoben najti skupnega jezika. Premirje je nujno,« je zatrdila.

V Varnostnem svetu ZN resolucije z zahtevo o premirju ta trenutek ni mogoče sprejeti, ker to ovirajo ZDA, ki so trdna zaveznica Izraela. Na vprašanje, ali obstaja možnost za pritisk na ZDA, da spremenijo stališče, je Fajon odgovorila, da se o tem z Američani seveda pogovarjajo.

»Pogovarjamo se tako na zasedanjih kot tudi stran od oči javnosti. Srčno upam, da ob tolikšnem številu civilnih žrtev ne more nihče dopuščati, da se ta morija nadaljuje. Pritisk se bo nadaljeval in sem prepričana, da bomo danes v Varnostnem svetu slišali ves svet, ki bo pozival k premirju. Slovenija bo tukaj zelo glasna,« je dejala.

Ministrica je sicer dodala, da Izrael v tem trenutku na premirje še ni pripravljen, čeprav sama meni, da bi to privedlo tudi do izpustitve preostalih talcev, ki jih je palestinsko gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani. Izrael zavrača tudi rešitev dveh držav in nima odgovora na vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko se bodo boji končali. Slovenija zagovarja mirovno konferenco, ki bo privedla do rešitve dveh držav.

Fajon je dejala še, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi proti Izraelu, ki jo je na Meddržavnem sodišču v Haagu vložila Južna Afrika.