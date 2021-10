Gurtno okrog vozička in na Lisco (FOTO)

»Osupljivo, presunljivo, srčno in kljub dežju vedro.« To je kratek povzetek vtisov s sobotnega tako imenovanega inkluzijskega pohoda Skupaj v gore v okviru akcije Gogo – Gibalno ovirani gore osvajajo. Gibalno oviranim so se pridružili nevrorazlični AMA, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni, ki so ta dan stregli v koči na Lisci in so lahko gostje naročili tudi v znakovnem jeziku. Če jim ni šlo, so se sporazumeli kako drugače. Če so bili žejni, so, denimo, pokazali na sliko gamsa na reklamnem panoju.

Znana alpinista Marija in Andrej Štremfelj nista manjkala. Foto: Društvo Sonček Posavje

Ob desetih dopoldne je bilo makadamsko parkirišče pod Lisco kot mravljišče. Iz avtomobilov in kombijev so izstopali invalidi, svojci, osebni asistenti, prijatelji in prostovoljci, ki so bili kljub čemernemu vremenu prešerne volje. Sledila so navodila, kako pravilno napeljati gurtno oziroma trak prek vozička, da med potjo ne bi bilo nesreč, pa kakšna mora biti razdalja med tistimi, ki vlečejo, in vozičkom. Nekateri so z električnimi vozički sami premagovali pot, drugim so pomagali soudeleženci.

Med njimi sta bila ambasadorja akcije, znana slovenska alpinista Marija in Andrej Štremfelj, prvi zakonski par, ki je osvojil vrh Mount Everesta. Ambasadorka je tudi zgovorna komičarka Urška Vučak Markež, ki se je opremila z baloni, med pohodniki je bila Slovenka leta Natalija Spark, tolmačka slovenskega znakovnega jezika.

V dobri uri pri koči

Po zaslugi pomočnikov in prostovoljcev, med katerimi so bili tudi člani aktivnega in ob več priložnostih nagrajenega Turističnega društva Senovo in Kapelski krampusi, so se udeleženci z neverjetnim tempom pognali v hrib in po dobri uri osvojili Lisco. Tam so jih pričakali topla malica in dobrote, ki so jih napekli v Aktivu kmečkih žena Sromlje in Aktivu podeželskih žena Sv. Anton.

Pohodnikom sta se na Lisci pridružila sevniški podžupan Janez Kukec in častni član društva Sonček Posavje, ki je bil soorganizator akcije, evropski poslanec Franci Bogovič. Za prijetnejše razpoloženje je poskrbela Ajda Brilej, ki je zapela ob zvokih harmonike svojega očeta Jerneja; 15-letna Ajda, ki ima že od rojstva možganske poškodbe, se je na Lisco podala skupaj z mamico Alenko, strmino pa so ji pomagali premagovati prostovoljci in prijazna soseda. Ajda, ki je prve korake naredila pri petih letih, za ohranjanje gibljivosti pa potrebuje veliko terapij, ki jih morajo starši večinoma plačati iz svojega žepa, glasbo obožuje. Hodi v krško glasbeno šolo, zelo rada tudi plava.

S kavča v naravo Akcija Gogo poteka pod okriljem Planinske zveze Slovenije in v sodelovanju s Sončkom - Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije, Zvezo paraplegikov Slovenije in Društvom distrofikov Slovenije. »Akcija nagovarja k telesni dejavnosti vse gibalno ovirane, da zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana ter se podajo v naravo, družbo in novim dogodivščinam naproti,« pravi ena od gonilnih sil Jurček Nowakk.

Dve leti zapored je osvojila naslov državne prvakinje v prsnem plavanju na 50 metrov, letos pa zaradi bolezni ni mogla na tekmovanje. Brilejevi poskušajo živeti karseda normalno življenje. Tudi tovrstne akcije, ki pokažejo, da smo vsi enaki, ne glede na oviranost, so odlična priložnost za rekreacijo, razvedrilo in izmenjavo izkušenj, sta povedali z mamo Alenko, ki je pustila službo in se povsem posvetila hčeri.

Komičarka in igralka Urška Vučak Markež, ob njej prostovoljca TD Senovo Foto: TD Senovo

Naročali so lahko v znakovnem jeziku. foto: Nada Černič Cvetanovski

Miha Brežnjak iz Šentjerneja z mamo, osebno asistentko in prostovoljci Foto: Nada Černič Cvetanovski

Nataša Salomun (desno), predsednica društva Sonček Posavje, s kapelskim krampusom Foto: Društvo Sonček Posavje