Grki dvignili cene: kaj to pomeni za slovenske turiste? Takšno je zanimanje za poletni dopust

Obisk Grčije bo letos precej dražji kot lani, potem ko so oblasti zvišale turistično takso v nastanitvenih obratih ter mestne takse in uvedle takse za križarjenje, smo pisali. V Grčiji sicer temu ne pravijo »turistična taksa«, ampak dajatev za klimatsko odpornost oziroma »ekološka dajatev«, ki se po ceni razlikuje glede na sezono in kategorijo hotela in se plačuje na sobo na dan, kar pa lahko znaša tudi do 15 evrov na noč. Še lani so bile cene pol nižje.

Na tri slovenske turistične agencije, ki ponujajo turistične pakete v Grčiji, smo naslovili vprašanje, ali bodo po njihovem mnenju višje cene turističnih taks vplivale tudi na povpraševanje in za koliko dražje bi bile lahko letos počitnice?

V turistični agenciji Palma ne opažajo, da bi višje takse vplivale na odločitev Slovencev, kam na počitnice. Kot pravijo, za letos celo beležijo povečano povpraševanje po počitnicah v Grčiji.

Tudi v Relax turizmu ocenjujejo, da ukrep podražitve taks ne bo bistveno vplival na število turistov, ki se odločajo za počitnice v Grčiji, saj je bila ta taksa menda že v prejšnji sezoni dodatno zaračunana.

Sedemdnevne počitnice bi se lahko podražile za 21 evrov

V Relaxu so nam predstavili primer hotela s štirimi zvezdicami, ki ga izbere največ slovenskih gostov. »Zaradi višje turistične takse se bo strošek za sedemdnevne družinske počitnice v sezoni 2025 dvignil za 21 evrov v primerjavi s počitnicami v lanski sezoni,« ocenjujejo.

Tudi sami ugotavljajo, da povpraševanje in rezervacije po first minute ponudbi kažejo, da bo letos v Grčiji povsem normalna turistična sezona.

Slovenci pohiteli z zgodnjo prijavo

V turistični agenciji Sonček ugotavljajo, da so Slovenci letos res pohiteli z zgodnjo prijavo počitnic, saj je za to odločitev decembra odločilo kar 50 odstotkov več kot leto prej.

Vsi agenti zagotavljajo, da zgodnja prijava menda prinaša najboljši dopust, saj da so cene lahko nižje tudi do 40 odstotkov, hkrati pa je ponudba bolj pestra.

Strah zaradi taks je pretiran

Strošek takse v Grčiji se sicer obračuna po sobi in ne osebi, kar pomeni, da je preračunano na osebo primerljivo s takso na primer v Sloveniji, ki pa ponekod tudi presega 3 evre na dan, pravijo v Sončku in dodajajo:

»Strah zaradi taks se nam zdi pretiran. Konec koncev gre za strošek enega manjšega trgovinskega nakupa ali pa ceno družinske malice na letališču. Prepričani smo, da bodo ljudje raje drugje poiskali načine, kako prihraniti denar, kot pa da bi se odpovedali počitnicam na svoji priljubljeni destinaciji«.

Agencije se strinjajo, da je turistična taksa sestavni del potovanja tudi v Španiji, Egiptu, Črna gora, Hrvaška, Tuniziji, Italiji, Zanzibarju in drugih Slovencem priljubljenih poletnih destinacij, kar pa še nikoli ni odvrnilo potnikov od obiska.