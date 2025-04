Poceni kapsule ne povrnejo vida! Ne verjemite obljubam, gre za prevaro

Človek pred prevaranti ni varen niti v domačem naslanjaču! Prek spletnih strani, družbenih omrežij in elektronske pošte nas vsakodnevno zasipavajo z zavajajočimi, celo goljufivimi ponudbami. Velikokrat so povezane z izboljšanjem zdravja, usmerjene pa seveda zlasti na starejšo publiko. »Izdelki, kupljeni prek spleta od neznanih proizvajalcev, so problematični prav zato, ker ni mogoče zanesljivo preveriti njihove sestave, izvora in varnosti,« opozarja dr. Mojca Globočnik - Petrovič, predstojnica Očesne klinike v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC). Ponudbe, ki obljubljajo čudežn...