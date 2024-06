V štabu Svobode (še) ne plešejo, je pa miza s hrano bogato obložena (FOTO, VIDEO)

Na presenečenje mnogih je prvak SDS Janez Janša eden prvih prvakov strank, ki je stopil pred novinarje. Običajno so novinarji ob zaprtju volišč zaman čakali pred vrati SDS na Trstenjakovi ulici, zato je tudi novinarja presenetilo, da je Janša bil pripravljen na izjavo. Janša je ob tem hudomušno pristavil, da je na sedežu SDS že pol dneva, zato njegov prihod ni nikakršno presenečenje. Na Trstenjakovi bodo tudi čakali rezultate volitev.

Sicer pa so si v SDS privoščili tudi nekaj provokacije. Na ulici so k dvoriščnim vratom postavili pručko za naslednjo kandidatko Svobode. S tem so spomnili na aktualno evroposlanko Ireno Jovevo, ki je na pručki stala tedaj še v funkciji novinarke.

Janez Janša na sedežu stranke. FOTO: Voranc Vogel

V volilnih štabih organizatorjev kampanj je doslej mirno, a so se pozaprtju volišč v njih že začeli zbirati vidnejši predstavniki strank in njihovi podporniki.

V Svobodi ob zaprtju volišč le nekaj poslancev

V gibanju Svoboda rezultate volitev čakajo v konferenčnih prostorih Edvard. Od tam smo od novinarskega kolega prejeli tudi fotografijo s štaba, pod katero je zapisal, da je miza v štabu obložena, a se ne pretirava s količino. Predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob bo prišel v štab šele po deseti zvečer. Za zdaj, okoli 19. 30 ure, je v štabu le nekaj poslancev, brez ministrov.

Šampanjec se že hladi za zmago. Za zdaj se toči le vino. FOTO: U. E.

Zadnja javnomnenjska anketa Mediane za Delo kaže, da bi Svoboda lahko dobila tri evropske poslance, prav toliko tudi SDS, po en mandat pa se obeta SD, NSi in Vesni.

Tanja Fajon v štabu SD. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

V SD mirno, v štabu že Tanja Fajon

Vzdušje v štabu stranke SD je še mirno okoli 20. ure. Od kandidatov sta v štabu med drugim Aleksandra Vasiljević in kandidat Primož Brvar, prišla je že ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Od vidnejših članov je opaziti nekdanjega poslanca Marka Koprivca in vodjo volilnega štaba SD Jerneja Štromajerja. V štabu v kratkem pričakujejo predsednika stranke Matjaža Hana.

SD rezultate volitve pričakujejo na sedežu stranke na Nazorjevi ulici.

Kandidat za evropskega poslanca Vladimir Prebilič s stranko Vesna. FOTO: Leon Vidic, Delo

Vesna s štabom v hotelu

V štabu na Celovški cesti v Ljubljani so se kmalu po zaprtju volišč že zbirali tudi najvidnejši člani stranke Vesna ter kandidati za evropske poslance. Nosilec liste Vesna Vladimir Prebilič je še vedno optimističen, da bodo dobili evropski mandat, kot so jim napovedovale ankete. »Mislim, da je ta mandat dosegljiv,« je dejal. Stranka rezultate volitev spremlja v hotelu One66.

Stranka Resnica.si. FOTO: Blaž Samec, Delo

Predstavniki stranke SLS rezultate volitev čakajo v Hotelu InterContinental, predstavniki stranke Levica v Publika klubu pod Mladinskim gledališčem, predstavniki DeSUS in Dobre države v bistroju Lagoja, stranka Nič od tega v England Pubu, predstavniki Zelenih Slovenije v lokalu Soho, stranke Resni.ca in nosilca liste Zorana Stevanovića v Baru Činkole, medtem ko NSi rezultate volitev že čaka v prostorih glavnega tajništva NSi.