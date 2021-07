Gostinci ostro protestirajo, minister pravi: Če deluje v Italiji in Avstriji, bo tudi pri nas

Obrtna zbornica Slovenije (OZS) je na ministra za gospodarstvonaslovila protest zaradi vladnih odlokov, da morajo gostinci preverjati izpolnjevanje pogojev PCT, torej ali so njihove stranke prebolevniki, cepljeni oz. če imajo negativen test na covid 19.»Obveznosti so nejasne in predstavljajo dodatne ovire pri poslovanju. Naprotujemo tudi obveznosti testiranja pri frizerjih in kozmetikih!« pravijo v OZS, ki jo vodiNa proteste OZS se je odzval tudi minister za infrastrukturo. »Le PCT pogoj in dosledno preverjanje reši gostinstvo pred novim zapiranjem. Če to deluje v Avstriji, Italiji itd., bo tudi pri nas,« je prepričanPočivalšek pa je v svojem odzivu poudaril, da morajo ponudniki storitev ostati odprti in delati: »To bom tudi v prihodnje trdno zagovarjal v vladi, kjer iščemo ravnotežje med vsemi vidiki epidemije. S preverjanjem PCT pogoja in precepljenostjo lahko zagotovo naredimo največ za varnost in zdravje vseh.«Oglasil pa se je tudi premier. »Zdrav razum nam govori, da imamo na izbiro odprtost ob izpolnjevanju PCT pogojev in precepljenosti ali pa ponavljanje lanskih zapor in omejitev. Le da letos ni več na voljo denarja za nadomestila. Čemu protesti v lastno škodo,« je vprašal OZS.