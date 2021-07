Poglejte, kje vse boste od danes morali pokazati dokazilo o PCT

Ponudniki blaga in storitev morajo od danes preverjati izpolnjevanje PCT pogojev za potrošnike pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav. Da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno v omenjenih prostorih, morajo potrošnike obvestiti s pisnim obvestilom na vidnem mestu.



Vlada je nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela v petek zvečer. Kot so ob tem pojasnili v sporočilu po dopisni seji vlade, glede na hiter porast števila okužb z delta različico novega koronavirusa v državah članicah EU obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji.



Z odlokom je tako določena obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje PCT pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Aplikacija na voljo uporabnikom androida

Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih. To velja tudi za upravljavce žičniških naprav, ki morajo na vstopnih točkah prav tako preverjati izpolnjevanje PCT pogojev.



S tem odlokom so tako gostincem in ponudnikom nastanitev naložili enake obveze, kot so jih že z minulim petkom organizatorjem kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov. Za preverjanje PCT pogojev so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje razvili posebno aplikacijo, ki je trenutno na voljo zgolj uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS, in sicer prek spletne strani eZdravje. Zaradi nadgradnje pa od petka ni dostopna. Pogoj ne velja v zunanjih prostorih, če je razdalja ustrezna

S predlaganim odlokom se je spremenila tudi dikcija nočnih klubov in diskotek v t. i. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.



V prej omenjenih prostorih so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Pri tem dokazilo o negativnem rezultatu testa na novi koronavirus s PCR testom ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s hitrim testom pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa.



Ta pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz, še piše v sporočilu vlade.

