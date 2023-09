Golobovi za najem letal plačali skoraj 74 tisoč evrov? Kabinet predsednika: Informacija ne drži

Poročali smo že, kako so odgovorili na očitke glede stroškov najema letala za kabinet premierja Roberta Goloba v njegovem kabinetu.

Premier Robert Golob za službene poti uporablja vladno letalo, svoje zasebne obveznosti pa plačuje sam, zatrjujejo v njegovem kabinetu.

Zdaj so iz kabineta predsednika vlade še dodatno pojasnili večkrat objavljene podatke, da je premierjev kabinet podjetjema FLYCOM Aviation in Janez let za najem letal avgusta plačal skoraj 74 tisoč evrov.

Najem od zunanjih ponudnikov le, ko je bilo vladno letalo na servisu

Pravijo, da ta informacija ne drži, saj je bil strošek v avgustu le en najem letala in sicer 12.900 evrov za udeležbo na vrhu Nata v Vilni v Litvi. Na objavljenem seznamu v avgustu izvedenih plačil so bili namreč tudi stroški za dva poleta, ki sta bila izvedena za Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, stroški pa naknadno povrnjeni in let na Evropski svet v Bruselj, kjer so bili stroški prav tako povrnjeni s strani Evropske komisije.

Poudarjajo, da je Kabinet predsednika vlade letala od zunanjih ponudnikov najemal samo takrat, ko je bilo vladno letalo na servisu. Stroški teh najemov so v letu 2022 znašali 22.800 evrov, v letu 2023 pa 37.280 evrov.