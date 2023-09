Kdo leti z Golobom in kdo plačuje za njegove zasebne poti?

Premier Robert Golob za službene poti uporablja vladno letalo, svoje zasebne obveznosti pa plačuje sam, pojasnjujejo v njegovem kabinetu. Ob avgustovskih poplavah, ko se je premier odločil za predčasno vrnitev z dopusta, pa so ponj poslali najeto letalo. V nasprotnem primeru bi se vrnil devet dni kasneje, kar pa bi bilo nesprejemljivo, so dodali. Stroški poti iz Grčije so znašali 14.900 evrov in so bili poravnani v začetku septembra.

Očitke Jelke Godec(SDS) zavračajo

V kabinetu predsednika vlade so zavrnili očitke v nekaterih medijih in poslanskem vprašanju vodje poslancev SDS Jelke Godec glede stroškov najema letala za kabinet premierja Goloba. »Iz medijev in aplikacije Erar je razvidno, da je predsednik vlade za polete v mesecu avgustu z zasebnimi letali, ki jih Republika Slovenija najema pri podjetju Janez Let, porabil 39.300 evrov, za polete z zasebnimi letali, ki jih Republika Slovenija najema pri podjetju Flycom Aviation, pa v istem obdobju še 34.500 evrov.«

Jelka Godec je tako zaradi nenavadnega povečanja stroškov za najem zasebnih letal vlado zaprosila za seznam in podatke vseh poletov z zasebnimi letali podjetij Janez Let in Flycom Aviation v zadnjih štirih mesecih. Na vlado pa je naslovila tudi vprašanja o tem, ali je bila narava poletov službena ali tudi zasebna in kakšni so bili stroški glede varovanja v zvezi z omenjenimi poleti.

»Predsednik vlade za službene poti uporablja vladno letalo, kadar je na voljo, vendar je bilo to v tem mandatu na rednih ali izrednih servisih skoraj sedem mesecev, zato smo primorani najemati letala pri zunanjih ponudnikih,« pojasnjujejo v kabinetu predsednika vlade. V premierjevem kabinetu so hkrati navedli, da so se v javnosti pojavile netočne interpretacije, povezane z datumi letov.

Datumi transakcij izvajalcu letalskih prevozov namreč ne odražajo datumov dejanskih letov, ti so običajno plačani po opravljenih letih. Iz kabineta so tako medijem posredovali podatke o posameznih datumih poletov in datumih izvedenih transakcij.

Navečkrat v Bruselj na zasedanje Evropskega sveta

Iz posredovanih informacij izhaja, da je premier Golob z delegacijo od nastopa mandata največkrat letel v Bruselj na zasedanje Evropskega sveta, in sicer trikrat. Predsednik vlade je na redno zasedanje Evropskega sveta prvič odpotoval 20. in 21. oktobra lani, stroški so znašali 18.900 evrov, plačilo je bilo izvedeno 28. novembra, izhaja iz podatkov kabineta predsednika vlade. V nadaljevanju se je Golob na zasedanju Evropskega sveta mudil še dvakrat, in sicer 9. februarja letos, ko so stroški znašali 10.290 evrov in so bili poravnani 13. marca, ter 29. in 30 junija, ko so stroški znašali 34.500 evrov in so bili poravnani 1. avgusta. Stroške rednih in izrednih zasedanj sicer povrne Evropska komisija, so pojasnili.

Stroški najetih letov, ki jih je dejansko kril kabinet predsednika vlade, pa so znašali 60.080 evrov za skupno pet poti za vse potnike, kar po navedbah kabineta pomeni, da je bil povprečni strošek na osebo 1716 evrov.

Predsednik vlade je sicer imel kupljene vozovnice za povratek, vendar bi se z dopusta vrnil šele devet dni kasneje, kar pa je bilo zaradi razmer nesprejemljivo.

Lani junija se je premier Golob mudil tudi na delovnem obisku v Bruslju, kjer se je srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Stroški poti so znašali 8900 evrov, poravnani so bili 20. julija lani. Z najetim letalom se je Golob udeležil tudi dvodnevnega vrha Evropske politične skupnosti in neformalnega srečanja voditeljev držav članic EU v Pragi oktobra lani, pri čemer so stroški znašali 13.900 evrov, poravnani so bili 11. novembra.

Predsednik vlade je letalo najemal tudi za pot na vrh Nata v Vilni julija letos. Stroški v višini 12.900 evrov so bili poravnani 18. avgusta in v višini 10.900 25. avgusta. Drugi let sta za povratek uporabili delegaciji obrambnega in zunanjega ministrstva, zato so znesek povrnili z omenjenih resorjev.

Golob o službeni poti ministrice za javno upravo v New York V zadnjih dneh pa je prah v javnosti dvigovala tudi službena pot ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijskem forumu o trajnostnem razvoju v New Yorku, ki je davkoplačevalce stala nekaj več kot 33.000 evrov. Golob je danes ob robu izjave po seji sveta vlade za obnovo navedel, da je država za službeno pot ministrice, ki se je v New Yorku mudila med 17. in 21. julijem, odštela nekaj manj kot 6000 evrov. »Če je največji državni problem pot ministrice v New York za 6000 evrov, živimo v srečni državi,« je dejal. Stroškov službene poti treh sodelavk na ministrstvu, ki so se foruma udeleževale več dni, pa premier danes ni komentiral.

Prav tako so po njihovih navedbah na zunanjem ministrstvu krili stroške najetega leta na Vrh EU-CELAC od 16. do 18. julija letos, saj se je nanj odpravila ministrica za zunanje in evropske zadeve. Stroški v višini 15.500 evrov so bili poravnani 21. avgusta. Predsednik vlade pa se je z najetim letalom odpravil tudi na nedavni uradni obisk v Luksemburg septembra letos. Stroški v višini 9480 bodo po navedbah kabineta poravnani 20. oktobra.

Kdo leti z Golobom?

Ob tem v kabinetu predsednika vlade pojasnjujejo, da Goloba na poteh v tujino spremljajo svetovalec za mednarodno politiko Vojko Volk, svetovalec za evropske zadeve Igor Mally, ena od predstavnic za odnose z javnostmi, varnostnik, fotograf in snemalec. Občasno ga spremljata tudi vodja kabineta Petra Škofic, svetovalec za državno varnost Andrej Benedejčič in uslužbenci državnega protokola. Kadar gostitelj povabi tudi premierjevo partnerko in je organiziran tudi damski program, pa je v delegaciji tudi partnerka predsednika vlade Tina Gaber.