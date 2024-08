Golobovi ministri so se vrnili s počitnic: poglejte, o čem bodo odločali najprej

Ministrska ekipa Roberta Goloba se bo po počitnicah danes sestala na redni seji vlade. Na dnevnem redu je nekaj zakonskih predlogov, prvo popočitniško zasedanje vlade pa bo minilo tudi v znamenju popoplavnih ukrepov. Pred ministri bo predloga sklepa o določitvi odstranitve nekaterih objektov, po pričakovanjih pa tudi predlog novele zakona o obnovi.

Po vrnitvi s poletnega oddiha in nekaj več kot leto dni po poplavah bo vladna ekipa, sodeč po predlaganem dnevnem redu, nadaljevala tudi s pripravo sanacijskih ukrepov po poplavah, ki so lani prizadele večino Slovenije.

Odstranitev objektov

Na dnevnem redu današnje seje vlade je med drugim predlog sklepa o določitvi objektov za odstranitev na območju občin Braslovče, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Rečica ob Savinji. Prav tako je pričakovati, da bodo člani vlade obravnavali predlog novele zakona o obnovi. Slednja naj bi ljudem, ki so jim lanske poplave in plazovi odnesli ali poškodovali domove, omogočila ugodnejše kreditiranje in hitrejši začetek obnove oziroma gradnje, je poročal spletni portal N1.

Pred ministrsko ekipo je sicer zahtevna jesen. Vladno koalicijo namreč pod težo pričakovanj čaka priprava in obravnava zakonskih predlogov za izvedbo obljubljenih ključnih strukturnih reform.

Pogajanja o prenovi plačnega sistema

Koalicijski partnerji bodo tako med drugim morali zagristi v zapiranje pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, obravnavo več zakonskih predlogov, ki jih ministrstvo za zdravje pripravlja v okviru zdravstvene reforme, napovedano pokojninsko reformo in predlog davčnih sprememb. Čaka jih tudi zakonsko urejanje vprašanj, za katere so na posvetovalnih referendumih dobili večinsko podporo volivcev.

Že danes se bodo predstavniki koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levice sestali na rednih usklajevanjih pred sejo vlade, v parlamentarne klopi bodo kmalu znova sedli tudi poslanci. Koalicija pa bo nato svoje delo za jesen začrtala na koalicijskem vrhu v začetku septembra.