Golob vsem Slovencem pojasnil, kaj nas čaka v letu 2025

Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti poudaril, da smo ob koncu leta lahko na marsikaj ponosni in za marsikaj hvaležni. Letos so v Sloveniji zmagali pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost, je naštel premier. Opremljeni z vsem tem pa bomo po njegovem mnenju skupaj gotovo zmagovali tudi v letu 2025.

Za pošteno delo prejemamo boljše plačilo. Povprečna plača se je zvišala za dobrih sedem odstotkov, z reformo plač v javnem sektorju nihče več ne bo prejemal plače, ki je nižja od minimalne, je zapisal predsednik vlade.

»Zmagalo je znanje. Sredstva za inovacije in razvoj so se bistveno okrepila, povečalo se je število vpisnih mest za poklice, ki jih najbolj potrebujemo, in število štipendij. Zmagala je solidarnost. Zaživel je projekt dolgotrajne oskrbe, ohranili smo dostopno zdravstveno zavarovanje, izvedli rekordno povišanje pokojnin. Zmagala je preudarnost. Izjemno nizka inflacija, skoraj polna zaposlenost in stabilna gospodarska rast dokazujejo, da je Slovenija v trdni kondiciji,« je dodal Golob.

V letu 2024 je v svetu po Golobovih besedah zmagovala Slovenija

»V športu z odmevnimi kolesarskimi lovorikami, izjemno predstavo na evropskem prvenstvu v nogometu in z olimpijskimi medaljami v Parizu. V gospodarstvu z zajetnimi investicijami velikih tujih podjetij v proizvodne dejavnosti na naših tleh. V umetnosti in znanosti z dosežki številnih posameznikov in ustanov,« je poudaril.

Ob tem je navedel še dosežke na mednarodnem političnem parketu: »na najnovejši lestvici The Good Country Index smo se uvrstili na odlično osmo mesto, torej med tiste države na svetu, ki najbolj prispevajo h globalnemu miru in razvoju«.

Kaj nas čaka?

»Ker smo opremljeni s pravičnostjo, znanjem, solidarnostjo in preudarnostjo, bomo skupaj gotovo zmagovali tudi v letu 2025,« je prepričan premier.

Nadaljevanje zdravstvene reforme, davčne spremembe, oblikovanje pokojninske reforme, zaključek popoplavne obnove so samo nekatere od nalog, ki nas čakajo. Ob tem se bomo morali uspešno soočati z raznovrstnimi globalnimi izzivi, je napovedal predsednik vlade.

»A najslajše in najpomembnejše so za vsakega od nas vendarle drobne, osebne zmage. Da pomagamo drug drugemu v stiskah, objamemo sorodnike, se smejemo s prijatelji, gledamo, kako rastejo otroci, da smo zdravi in optimistični - to so tisti dosežki srca, zaradi katerih je življenje vrednejše in lepše. Zato je moja želja in hkrati tudi zaveza za novo leto: naj Slovenija še bolj postane družba, v kateri bomo vsi - brez izjem, izključevanja, sovražnosti in predsodkov - srčni zmagovalci,« je poslanico ob državnem prazniku sklenil Golob.

Vsem je čestital od dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaželel srečno 2025.

Slovenija v spomin na razglasitev rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev pred 34 leti odločilo za samostojno Slovenijo, danes praznuje dan samostojnosti in enotnosti.