Premier Golob pojasnil, kdaj se nam najbolj splača prati perilo (FOTO)

Ljudje po uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki po besedah premierja Roberta Goloba to zimo ne bodo imeli nič višjih stroškov. A ker se je po regulaciji cen električne energije in vladne kritike glede novega obračunavanja omrežnin, ki ga je uvedla Agencija za energijo, pojavilo mnogo vprašanj, se je Golob odločil nanje odgovarjati tudi na svojem instagram kanalu.

»Vidim, da vas vprašanje omrežnin res muči,« je povedal in odgovoril na nekaj vprašanj sledilcev iz studia, v katerem snema tudi njegova partnerica Tina Gaber.

»Podporniki zelenega prehoda smo pri omrežninah najbolj tepeni. Pošteno?« je vprašal sledilec.

Golob mu je odgovoril: »Tudi jaz se čudim, kako je možno, da so na Agenciji za energijo pripravili metodologijo, ki na nepravi način zajame te najbolj moderne metodologije, med katerimi so tudi toplotne črpalke. V resnici kaznuje tiste, ki želijo najbolj prispevati k trajnostnemu načinu življenja. Jaz upam, da bodo to spremenili,« je dejal.

Dobil je tudi vprašanje, ali drži, da je poceni tok le po 22. uri, ko bodo v bloku »ropotale centrifuge«.

»Za vse tiste, ki vas skrbi pranje ponoči, ker ne želite motiti sosedov, je približno enaka cena, če to naredite čez vikend. Boste prav tako prišparali. Pustite sosede spati, vi pa operite perilo čez vikend, in boste vsi srečni,« je odgovoril Golob.

Golob je večkrat kritiziral novo metodologijo obračunavanja omrežnin, a v tem vidi tudi prednost. »Celo zimo lahko spremljate, kako bi vplival nov režim na vas in na gospodarstvo. Pomagalo bo tudi pri tem, kako bi na nov način lahko dosegli trajnostno energetiko.«

»Moja ključna zamera pa je ta, da sistem v ničemer ne prispeva k temu, da bi lahko omrežje, ki se bo moralo pripraviti na vstop novih tehnologij z dodatnimi sredstvi, ki se ne bodo zbrala, okrepili,« je dejal Golob.