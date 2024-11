Golob ga je pomiril: »Moj je dovolj velik, nikoli še do zdaj ni bil premajhen« (VIDEO)

Premier Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje glede (ne)sodelovanja z organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj poudaril, da se bo odzval na vsako vabilo. Bo pa poskrbel, da bodo odločitve organov temeljile na dokazih, ne na njegovem pričanju, je poudaril. Napovedal je, da gre decembra na zaslišanje na KPK.

Kot je dejal premier, je iz besed Andreja Kosija (SDS), ki mu je zastavil poslansko vprašanje, dobil občutek, da se ga obtožuje, da se izmika preiskavam. »Verjetno ste me zamenjali s kom, ki ga trenutno ni v dvorani,« je dejal. »A moram naštevati, kdaj so se vaši člani izmikali sodišču?« je vprašal.

»Moj nabiralnik je dovolj velik, moj nabiralnik sprejema vsa vabila vseh preiskovalnih organov, nikoli še do zdaj ni bil premajhen in nikoli do zdaj se nisem izmikal in nikoli do zdaj ni bilo treba najemati detektiva, ki bi me iskal po Sloveniji zato, da bi mi lahko vročil kakršenkoli spis ali vabilo,« je poudaril. Ponovil je, da bo vabilo sprejel tudi takrat, ko se ne bo strinjal z obtožbami, »in to velja tudi za primer mojih navidezno nedovoljenih pritiskov na policijo, predvsem pa za sojenje ruskim vohunom«.

Glede slednjega primera je po njegovih besedah zelo jasno, zakaj se ni smel udeležili seje komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Takrat je namreč sojenje po njegovih besedah še vedno potekalo in so bile »vse informacije, ki so takrat prihajale ven, v škodo sojenja«. Poudaril je, da so tuje obveščevalne službe potrdile, da je bil datum aretacije izbran izključno na podlagi strokovnih in skrbno izbranih podatkov s strani obveščevalnih služb »in da nobene politike, še najmanj pa mene, ni bilo zraven takrat, ko so se odločali o datumu«.

Z veseljem bo šel na KPK

Pojasnil je, da je dobil vabilo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in da je udeležbo v decembru že potrdil. »Z veseljem bom šel na KPK, zaradi tega, ker je skrajni čas, da se ta točka umakne,« je dodal glede primera domnevnih pritiskov na policijo.

