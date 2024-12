Slovenska policija je le šest dni po mafijski likvidaciji Satka Zovka na ljubljanskem Brdu prijela njegovega domnevnega krvnika. Šlo naj bi za Dina Muzaferovića - Cezarja, o katerem so bosanski portali na veliko pisali že prejšnji petek, ko so policisti temeljito preiskovali kraj zločina, iz preventivnih razlogov pa so se pod policijskim varovanjem znašli tožilci in sodniki, ki delajo pri dveh največjih kriminalnih zgodbah v samostojni Sloveniji, to je domnevnem prekupčevanju z drogo v okviru slovenske celice Kavaškega klana in mafijskem umoru Danijela Božića. Kriminalistična preiskava se v t...