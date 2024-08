Ruska vohuna z družino poletela iz Slovenije, Biden telefoniral Golobu

Obsojena ruska vohuna sta skupaj z otrokoma že zapustila Slovenijo. Nekaj pred 13. uro je letalo Cie s sklicem Twilight 564 skupaj s pripadniki Sove poletelo proti turški prestolnici, piše Delo. Po neuradnih informacijah 24 ur sta se o zgodovinski izmenjavi zapornikov v nedeljo prek telefona pogovarjala tudi slovenski premier Robert Golob in ameriški predsednik Joe Biden.

V teku izmenjava zapornikov med Rusijo in Zahodom

V teku je sicer izmenjava zapornikov med Rusijo in Zahodom, poročajo tuji mediji. Rusija naj bi med drugim izpustila novinarja Wall Street Journala Evana Gershkovicha, nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana in ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murzo, Moskvi pa naj bi v Kaliningradu že izročili ruska vohuna, obsojena v Sloveniji.

Rusija je v okviru izmenjave zapornikov danes izpustila novinarja Wall Street Journala Evana Gershkovicha in nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana, poroča tiskovna agencija Bloomberg, ki se sklicuje na vire blizu primerom.

Gershkowicha in Whelana, ki sta bila v Rusiji zaprta zaradi obtožb vohunjenja, ki jih ZDA zanikajo, sta na poti na destinacije zunaj Rusije, poroča agencija Bloomberg na svoji spletni strani. ZDA in njihove zaveznice bodo Rusiji v skladu z dogovorom vrnile zapornike, ki jih imajo, so za agencijo še povedali viri. Gershkovich je bil v Rusiji obsojen na 16 let zapora zaradi vohunjenja, Whelan pa je v Rusiji pridržan od leta 2018.

Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi izpustili tudi ruskega opozicijskega politika Vladimirja Kara-Murzo. Vidnega kritika Kremlja Kara-Murzo je sodišče v Moskvi lani spoznalo za krivega veleizdaje zaradi kritik na račun vojne v Ukrajini in domnevnega širjenja laži o ruski vojski in ga obsodilo na 25 let zapora, kar je najdaljša kazen za kakega predstavnika ruske opozicije v zadnjih letih.

Ruska agencija Ria Novosti, ki jo povzema italijanska Ansa, je predtem poročala, da je glede na podatke strani Flightradar24 v ruski eksklavi Kaliningrad pristalo letalo, ki so ga v preteklosti uporabili za izmenjavo zapornikov med ZDA in Rusijo, in sicer decembra 2022 pri izmenjavi ameriške košarkašice Brittney Griner in Viktorja Buta, ki je bil v ZDA zaprt zaradi trgovanja z orožjem. Letalo naj bi davi vzletelo iz Moskve in se nato tja vrnilo, kdo je bil na njem, pa ni znano.

Poljska tiskovna agencija PAP, ki se sklicuje na neodvisni ruski spletni portal Meduza, navaja, da so v Kalinigradu Rusiji izročili ruska vohuna Artjoma in Anno Dulcevo, ki sta bila obsojena v Sloveniji.

Po poročanju medijev naj bi šlo za največjo izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo ter Belorusijo po koncu hladne vojne. Časnik The Moscow Times je poročal, da se Rusija morda pripravlja na izpustitev od 20 do 30 političnih zapornikov in novinarjev v skorajšnji izmenjavi z Združenimi državami Amerike in Nemčijo.

V izmenjavo naj bi bila poleg Gershkovicha in Whelana med drugim vključena tudi pripadnik ruske tajne služne FSB Vadim Krasikov, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019, ter nemški državljan Rico Krieger, ki je bil v Belorusiji konec junija obsojen na smrtno kazen zaradi sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bi bila to prva izmenjava zapornikov med Rusijo in Zahodom, odkar so decembra 2022 ameriško košarkarsko zvezdo Griner izmenjali za obsojenega ruskega trgovca z orožjem Buta. To bi bila tudi največja izmenjava po letu 2010, ko sta si Rusija in Zahod izmenjala 14 domnevnih vohunov. Med njimi sta bila dvojni agent Sergej Skripal in tajna ruska agentka Anna Chapman.

Pred tem so večje izmenjave, ki so vključevale več kot deset ljudi, potekale le v času hladne vojne, ko so sovjetske in zahodne sile izvedle izmenjave v letih 1985 in 1986.