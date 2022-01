Golob »podjetniško« izkoristil priložnost Lebnovega umika, se bo obneslo?

Pred vrati je ustanovni kongres Stranke zelenih dejanj - Z.dej, ki jo je spomladi lani ustanovil nekdanji okoljski minister Jure Leben, tudi eden od soustanoviteljev SMC. Po aferi z maketo drugega tira je osramočen moral zapustiti vlado Marjana Šarca in stranko SMC. Z Z.dej se je vrnil v politiko, a jo tik pred volitvami zapušča. Njegovo mesto bo na kongresu stranke v sredo skušal prevzeti nekdanji šef gen-i Robert Golob.

Golob nam je povedal, da se je odločil kandidirati za predsednika stranke, ko se je Leben odločil za umik iz politike. »Blizu mi je zelena agenda in blizu so mi nekateri ljudje v stranki, s katerimi delim iste vrednote. Je pa to le politična platforma za bodoče povezovanje z bistveno širšim krogom ljudi,« je bil skop z odgovorom pred začetkom kongresa.

Je ideja, da prevzameš vodenje stranke, ki ji pod vodstvom Lebna javnomnenjske ankete kažejo, da ne bi presegla parlamentarena praga smiselna preživetvena? Je zelena stranka tista, ki bi jo volivci lahko povezovali z Golobom? Z vprašanji smo se obrnili na poznavalca notranjepolitičnih razmer pri nas Janjo Božič Marolt, direktorico mednarodnega Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, in Roka Čakša, domovina.je.

Božič Maroltova: Kaže se Golobov podjetniški pristop

»Tu se izrazito kaže Golobov podjetniški pristop k učinkovitosti. Tako kot je včasih bilo hitreje kupiti že ustanovljeno podjetje in ga preimenovati ter spremeniti registrirane dejavnosti, bi se znalo zgoditi tudi z Lebnovo stranko, od katere lahko da ne bi ostalo nič drugega kot sam Leben na novem ministrskem stolčku, z enim velikim če, če jim seveda uspe. Verjetno gre bolj za tehnično kot vsebinsko potezo. Dosedanja nizka volilna podpora Lebna Golobu ne bo škodila, koristi bi znale biti pa bolj tehnične, papirološke narave,« ocenjuje Božič Maroltova.

Božič Maroltova še meni, da volilno telo ne bo izbiralo stranke, temveč osebnost. »Golob obvlada aritmetiko, kot sam pravi in na ta način dohiteva tudi in spretno prehiteva zamujeni čas. Iz Golobovega dosedanjega pojavljanja v medijih bi lahko sklepali, da bi lahko volilno telo izbiralo ali zavračalo bolj in prej njega kot osebnost kot pa stranko sa kakršnimkoli imenom. Vsaj v začetni fazi. Stranka bi prihajala v ospredje sčasoma«.

»Ustanavljanje stranke je zelo zahtevna in časovno potratna reč, zato je prevzem že obstoječe lažja pot za začetek politične kariere, še ima kandidat seveda to možnost. V primeru Goloba je tako, saj ima močno podporo levega zaledja in večinskih medijev, zato so mu strategi uredili, da lahko prevzame eno od obstoječih ter tako po bližnjici vstopi v politiko,« meni Čakš, ki ga novica, da Golob ne bo ustanovil lastne stranke tako ni presenetila, saj gre za iskanje enostavnejšega in hitrejšega načina za vstop na politični parket.

»Če bi imel to možnost – torej za prevzem lupine stranke, ter hkrati lahko vanjo pripeljal njegove ljudi, ki bi izvajali njegove zamisli, bi mu svetoval enako. A za to mora biti konsenz tudi na 'drugi strani'. Kot vidimo, so v Stranki zelenih dejanj očitno na to pristali, prejšnji predsednik Leben se je umaknil in pogrnil preprogo pred Golobom in njegovimi ljudmi. In kot napoveduje Golob, bodo stranko zdaj preobrazili, ji dali novo ime – to pomeni, da ne prevzemajo znamke, temveč zgolj lupino, ki jo bodo zdaj prebarvali po svoje.«