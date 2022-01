Golob: Spremenili bomo ime stranke, članarina pa je po novem 50 evrov

V tokratni oddaji Studio City je gostoval Robert Golob, ki je potrdil kandidaturo za poslanca na prihajajočih državnozborskih volitvah. Za uresničitev ciljev ne bo ustanavljal svoje stranke, temveč se je včlanil v Z.dej Jureta Lebna, ki pa odhaja z mesta predsednika stranke. Kongres stranke bo v sredo, Golob pa bo kandidiral za mesto Lebnovega naslednika.

Golob je potrdil, da se bo odzval vabilu KUL in se bo z njimi srečal v torek. O tem, ali se bo s strankami SD, LMŠ, SAB in Levica povezal še pred volitvami, ni hotel govoriti, je pa dejal, da je jasno, da imajo skupen cilj. »To sta zmaga in svoboda, zato ne vidim razloga, da bi se kakor koli napadali.«

Članarina 50 evrov, ime bodo spremenili

Golob, nekdanji predsednik uprave Gen-I, je znova potrdil, da svoje stranke ne bo ustanavljal. Kot je dejal, je našel dovolj somišljenikov, s katerimi imajo enake težnje po 'zeleni politiki'. Je pa razkril, da bodo spremenili ime stranke in da članarina po novem znaša 50 evrov.

Z Janšo ne bo sodeloval

Golob je dejal še, da se bo zavzemal za socialno državo in skrb za človeka, po drugi strani pa za podjetniško kulturo. Znova je zagotovil, da z Janšo in drugimi člani trenutne vlade ne bo sodeloval. »Vsaka politika, ki širi sovraštvo, jezo in prezir med ljudmi, nas uči naša življenjska izkušnja, da je to fašizem,« je dejal.

Zadnja plača 6600 evrov neto

V javnosti so se pojavili številni očitki na račun njegove plače, nekatere pa moti to, da gre spet za novi obraz v slovenski politiki. Golob pravi, da je njegova plača zaslužena, zadnja pa naj bi po njegovih besedah znašala 6600 evrov neto. Poudaril je še, da je v politiki že od leta 1998, zato nikakor ni novi obraz.