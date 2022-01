Leben posvojil otroka in izstopil iz svoje stranke, prepustil jo je Golobu

Do volitev je še natanko tri mesece, nekdanji šef Gen-i Robert Golob pa napovedal kandidaturo v stranki nekdanjega ministra za okolje Jureta Lebna Z.dej (Stranka zelenih dejanj). Kongres stranke bo v sredo, ko bo tudi več jasno o samih političnih načrtih stranke in ali bo stranka ohranila sedanje ime. Do nove službe ostaja zaposlen v podjetju Gen-i, a za predsednika uprave pa ne bo več kandidiral. Želi si, da bo njegova nova zaposlitev v poslanskih klopeh, a to je že odvisno od volivcev, je dejal na novinarski konferenci Gen-i, ki je sicer namenjena predstavitvi rezultatov podjetja. »Kje bo naslednja? Verjetno v parlamentu, a o tem ne odločam jaz,« je povedal Golob. V stranko Z.dej se je že včlanil.

Golob bo kandidiral za šefa stranke Z.dej. Ali ima protikandidata, ni želel povedati. Jasno pa je, da se je mesto v zeleni stranki izpraznilo.

Kot so nam sporočili iz stranke, Leben ne bo več kandidiral za predsednika stranke, prav tako se ne bo potegoval za druge funkcije v stranki, »saj saj si bo kot novopečeni oče v prihodnjih mesecih vzel več časa za družino«. Leben in njegova soproga Katja imata že eno posvojenko.

Dodajajo, da se bo pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami stranka »preoblikovala v politično platformo, ki bo povezala napredne politične sile za skupen nastop na volitvah«.

Golob je na vprašanje, ali ga je nastavila politika, dejal, da ga ni, je pa poskrbela, da v politiko gre, ko se je pri njegovem mandatarstvu v podjetju Gen-i zataknilo. »Očitno so si politiki zaželeli moje družbe,« je dejal. Kot usmeritev svojega delovanja v politiki je navedel zeleno in digitalno ter vlaganje v ljudi. Meni, da je treba spremeniti politično kulturo v državi, saj brez spremembe politične kulture ne more biti spremembe v državi.