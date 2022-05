Golob nagovoril zbrane: Gre za zgodovinski eksperiment z jasnim namenom ...

Državni zbor bo glasoval o Robertu Golobu kot kandidatu za predsednika vlade. Ta je nagovoril poslanke in poslanke državnega zbora in predstavil programske zasnove vlade.

»Volivci so se pred mesecem dni jasno odločili, da želijo živeti v normalni državi, kjer ne bodo ves čas v negotovosti, kaj bo prinesel naslednji dan,« je svoj nagovor začel kandidat za mandatarja za sestavo vlade Robert Golob. Ljudje ne zahtevajo nič drugega kot to, da bo prihodnost lepša. Želijo si upanje na boljšo prihodnost, je navedel. To si želijo ljudje vseh strani, levi in desni, in Golob je ljudem javno podal obljubo, da bo to prinesel. Novemu mandatarju se obeta podpora s 55 glasovi.

Izpostavil je programske temelje, ki ponazarjajo program prihodnje vlade. Kot je dejal, želijo socialno pravično, solidarno državo, ki bo temeljila na znanju. Kot temelj socialne države je izpostavil dostopen javni zdravstveni sistem. Napovedal je "eksperiment", po katerem se reform ne bodo lotili le na papirju, ampak bodo pripravili načrt stresnega testa za sistem javnega zdravstva, v katerem bodo ugotovili, kje so skrajne meje zdravstvenega sistema. »Gre za zgodovinski eksperiment z jasnim namenom, kako zastaviti sistem, da ga bomo leta 2024 res reformiran, da bo zdržal naslednjih 20 let,« je dejal. Najprej se bodo lotili urejanja javnega zdravstvenega sistema ter draginje, ki jo bodo omejili do jeseni, je napovedal.

FOTO: RTVS, posnetek zaslona

Na dnevnem redu seje so tudi volitve podpredsednikov. Levica je v državni zbor že poslala predlog, njihova kandidatka za podpredsednico je Nataša Sukič. Tretjega podpredsednika bi morala predlagati opozicijska stranka SDS, a je po torkovem kolegiju vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec dejala, da kandidata oziroma kandidatke ne bodo predlagali.

Prva poteza Goloba po izvolitvi na premierski položaj bo vložitev liste ministrskih kandidatov v državni zbor, kjer bodo v prihodnjih dneh potekala zaslišanja kandidatov. Vseh 17 kandidatov se bo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predstavilo v petek, soboto in ponedeljek.